ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Non hanno lasciato indifferenti le parole di Messi pronunciate dopo la sconfitta dell’Argentina contro il Brasile in Copa America. Il difensore del PSG e della Nazionale brasiliana, subito dopo la vittoria ha della finale hain esclusiva all’inviato di TMW nella zona mista del Maracanã, della soddisfazione per la coppa vinta, ma anche delle parole del calciatore argentino Cosa pensa delle dure parole di Messi dopo la semifinale? “si perde serve mantenere la testa alta e accettare la sconfitta. L’Argentina ha fatto una grande gara contro di noi, gli sbagli da parte dell’arbitro ci sono stati e possono capitare in ogni partita. Non ho mai visto Messi parlare però diilha ricevuto deidall’arbitro”. L'articolonon ha maidiil ...

TuttoMercatoWeb : ?? #Marquinhos durissimo su #Messi ?? @tancredipalmeri - GoalItalia : Brasile-Argentina, l'ammissione di Marquinhos: 'Ho marcato Messi con la diarrea' - napolista : #Marquinhos: “#Messi non ha mai parlato di corruzione quando il #Barcellona riceveva favori dall’arbitro” Il difens… -