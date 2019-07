Marò | da oggi il tribunale Aja decide sulla competenza di Italia o India

agi

(Di lunedì 8 luglio 2019) È il giorno dell'udienza aldell'Aja per i dueSalvatore Girone e Massimiliano Latorre, perre, traed, quale sarà il Paese che dovrà processare i fucilieri della Marina per l'incidente del 15 febbraio 2012, quando iavrebbero ucciso due pescatorini. I due militari erano a bordo della navena Enrica Lexie, in missione di protezione contro i pirati. Le udienze sono in calendario fino al 20 luglio, l'agenda è cambiata con il rinvio di quella del 22 ottobre 2018 per la morte di un giudiceno, sostituito a novembre.

