Marco Mengoni sarà la voce italiana di Simba ne Il Re Leone!

Marco Mengoni è Simba nella versione italiana de «Il Re Leone» : Cosa c'entra Marco Mengoni con Il Re Leone? Come se già non fosse tra i titoli più attesi dell’anno, in Italia come in tutto il mondo, adesso Il Re Leone ha un motivo in più essere atteso con occhi, cuore e orecchie trepidanti dai fan italiani. La novità ha un nome e un cognome, quello di Marco Mengoni, uno degli artisti più amati in Italia (e non solo). Proprio Mengoni, infatti, sarà la voce di Simba. A ...

«Il Re Leone» : Simba di Marco Mengoni e tutti i cantanti che hanno doppiato i cartoni : Marco Mengoni - SimbaTiana - KarimaMietta - EsmeraldaLoretta Goggi - BambiTosca - AnastasiaAlex Baroni - HerculesMassimo Ranieri - QuasimodoSerena Rossi - AnnaSerena Autieri - ElsaManuela Villa - PocahontasIn America è Donald Glover, in Italia è Marco Mengoni. Ad annunciare che sarà il «Guerriero» a prestare la voce a Simba nel live-action de Il Re Leone, al cinema dal 21 agosto, è lo stesso cantante attraverso i suoi profili social. Nel ...

Marco Mengoni ed Elisa nel remake de Il Re Leone come Donald Glover e Beyoncé : sono le voci italiane di Simba e Nala : Se nella versione originale saranno Donald Glover e Beyoncé, sui nostri schermi saranno Marco Mengoni ed Elisa nel remake de Il Re Leone a dare la voce ai protagonisti (e dunque a cantare i brani iconici del film). Il remake di animazione computerizzata del classico Disney del 1994, diretto da Jon Favreau, debutterà in Italia solo il 21 agosto, mentre l'uscita negli Stati Uniti è fissata al 19 luglio, in onore del venticinquesimo ...

Marco Mengoni sarà la voce di Simba nel live action de Il Re Leone : L'ha annunciato il cantante con un post sui suoi social, sarà proprio Marco Mengoni a prestare la sua voce al carattere di Simba nel nuovo live action de Il Re Leone, targato Disney, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 21 agosto. Oltre al doppiaggio, sarà di Mengoni anche la voce della colonna sonora. L'annuncio ha spiazzato tutti i suoi fan, anche se alcuni avevano già intuito qualcosa da due foto pubblicate precedentemente sulle ...

Marco Mengoni a RisorgiMarche - tutti gli ospiti della manifestazione : Marco Mengoni a RisorgiMarche martedì 30 luglio. L'artista annuncia un nuovo appuntamento estivo, che si aggiunge a quelli già in programma, per i quali i biglietti sono andati letteralmente a ruba. Con un post su Instagram Marco Mengoni annuncia di essere stato inserito nel cast di RisorgiMarche e di essere stato invitato da Neri Marcorè, ideatore della manifestazione. "Fino alla cima del... Risorgi Marche. Martedì 30 Luglio. Grazie mille ...

Seat Music Awards 2019 Again/ Video - premi e cantanti : Marco Mengoni il più atteso : Seat Music Awards 2019 Again: cantanti e premi. Stasera torna su Rai1, il terzo appuntamento conclusivo dell'evento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Marco Mengoni : un anno di platino per lui - il tour estivo inizia 14 luglio da Parma : Marco Mengoni, ormai soprannominato l’uomo dei record, ha ricevuto altre due certificazioni da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana): il disco d’oro per il suo ultimo singolo Muhammad Ali e il sesto disco di platino per Guerriero. Con quest’ultimo l’artista raggiunge quota cinquanta. Ben cinquanta sono i dischi di platino ricevuti da Marco in dieci anni di carriera. Infatti proprio quest'anno Marco Mengoni festeggia dieci anni dalla sua ...

50 dischi di platino per Marco Mengoni - arriva l’Oro per Muhammad Ali prima dei concerti estivi : Sono 50 i dischi di platino per Marco Mengoni, arrivati a qualche giorno dall'inizio del tour estivo che ha voluto chiamare Fuori Atlantico. L'artista di Ronciglione ha così conquistato un traguardo importantissimo e quasi impensabile solo qualche anno fa, con ben 6 dischi di platino all'attivo per il singolo Guerriero e con l'oro appena conquistato per l'ultimo singolo Muhammad Ali, ultimo estratto da Atlantico. Un traguardo raggiunto ...

Biglietti in prevendita per il tour di Marco Mengoni in Europa da Bruxelles a Londra : Ufficiale il tour di Marco Mengoni in Europa. Dopo l'annuncio della leg italiana che lo riporterà sul palco in autunno, l'artista di Ronciglione tornerà anche in Europa per una nuova serie di concerti che inaugurerà in quel di Bruxelles. I Biglietti sono in prevendita dal 7 giugno in tutti i punti vendita e i canali abilitati (tra cui l'App ufficiale di Marco Mengoni), con la consegna garantita secondo le modalità abituali. Sarà quindi ...

I concerti di Marco Mengoni lanciano Green Nation - nuova iniziativa per la salvaguardia dell’ambiente : I concerti di Marco Mengoni lanciano Green Nation. L'impegno dell'artista si è tradotto in un'iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente supportata da Live Nation, che organizza il tour dell'artista di Ronciglione conclusosi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L'obiettivo di Green Nation è quello di ridurre i gas serra entro il 2030, attraverso l'eliminazione completa dell'utilizzo di plastica. L'impiego di un comportamento che ...

Marco Mengoni arriva in Italia con Atlantico Tour Green Nation : Marco Mengoni ha concluso ieri sera all'Unipol Arena di Bologna, con l'ennesimo live da tutto esaurito, la prima parte di Atlantico Tour, il Tour sold out in Italia ed Europa prodotto da Live Nation. Un'avventura lunga due mesi con oltre 200 mila biglietti venduti, partita dall'Europa con cinque straordinarie anteprime e proseguita con ben 20 date nei palazzetti di tutta Italia. Un Tour unico, non solo per i suoi numeri, ma anche e soprattutto ...

Tre sold out per Marco Mengoni all’Arena di Verona - sotto la pioggia per un inizio dalla platea (video) : Marco Mengoni all'Arena di Verona per tre concerti sold out (uno dei quali sotto la pioggia!). La location non consente di conservare l'ingresso alla Michael Jackson e anche laser e luci subiscono le conseguenze di un palco statico, che all'Arena di Verona non può farsi spuntare le "ali" che abbiamo visto nei palazzetti dello sport. A supplire alle mancanze c'è l'eleganza di una location magica che accoglie Marco Mengoni commossa, al punto che ...