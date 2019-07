Mara Venier caccia i piccioni con una scopa il video fa il giro del web

Mara Venier e la battaglia (armata di scopa) contro i piccioni sulla sua terrazza : “Non se ne può più” : Mara Venier ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui, armata di scopa, cerca di scacciare i gabbiani dalla sua terrazza di Roma. Pochi secondi in cui la conduttrice, tra le risate di chi filma, picchietta la tenda con il manico di scopa nel tentativo di allontanare i volatili: “Non se ne può più” FQ Magazine Franca Leosini nell’enciclopedia ...

Non se ne può più! Mara Venier se la prende con i gabbiani : Stanca dell'enorme quantità di gabbiani presenti a Roma, e sulla sua veranda, Mara Venier trova un metodo molto "divertente" per allontanarli. Il problema dell’immondizia a Roma è davvero pressante e di conseguenza anche quello della “fauna selvatica” che si è triplicata nella Capitale. I gabbiani poi a Roma sono davvero di casa, anzi hanno fatto di Roma la loro casa. Presenti ovunque, per le strade, sopra i cornicioni, sui tetti a ...

Mara Venier e Rai contratto firmato fra Domenica in - La porta dei sogni e Radio 2 (Anteprima Blogo) : E' arrivato l'accordo fra Mara Venier e la Rai. La conduttrice veneta ha appena firmato un contratto che la legherà alla televisione pubblica per un altro anno. Vediamo insieme quali saranno gli impegni che la conduttrice di Domenica in avrà con la televisione di Stato nella prossima stagione televisiva.Si tratta di un impegno che la vedrà in campo non solo in televisione. La grande novità riguarderà infatti anche la Radio come accennato dal ...

Mara Venier torna a Domenica In/ Rai le affida nuovo show - il marito "anche la radio" : Mara Venier torna a Domenica In: Rai le rinnova il contratto. Ma condurrà anche nuovo show in prima serata e il marito conferma: "Anche la radio".

Mara Venier difende Ultimo ma scoppia la bufera : Un bambino indisponente! : La conduttrice di "Domenica In" ha palesato la sua stima nei riguardi di Ultimo, dopo aver assistito all'Ultimo concerto capitolino che l'artista ha tenuto allo Stadio Olimpico di Roma. Recentemente Ultimo aveva fatto parlare a lungo di sé per aver disertato l'appuntamento consuetudinario con Tv, Sorrisi & Canzoni , previsto per la foto dei tre primi classificati a Sanremo. Un gesto di ribellione alle medie dei voti finali della kermesse canora, ...

Mara Venier sbarca in Radio e torna con Domenica In e un nuovo show in prima serata : Mara Venier, contratto firmato con la Rai: Domenica In, un nuovo show e anche la Radio Mara Venier ufficialmente confermata per un altro anno in casa Rai. I sempre più numerosi fan di Zia Mara possono gioire. Infatti la conduttrice ha appena firmato un contratto che la legherà alla televisione pubblica per un altro intero […] L'articolo Mara Venier sbarca in Radio e torna con Domenica In e un nuovo show in prima serata proviene da Gossip e ...

Mara Venier triplica : tre programmi da settembre con Domenica In : Mara Venier divisa tra Domenica In, La porta dei sogni e un’altra novità: per lei tre programmi E’ TvBlog a parlarne: com’è ormai noto da settimane (anche se l’ufficialità è arrivata solo adesso), Mara Venier ha finalmente firmato un nuovo contratto che la legherà alla Rai per un altro anno. Tale contratto prevede, ovviamente, la riconduzione di Domenica In, dopo l’enorme successo ottenuto nella passata stagione, ma ...

Domenica In - Mara Venier rinnova con la Rai : un contratto pazzesco - ecco cosa si porta a casa : I fan di Mara Venier e Domenica In possono tirare un sospiro di sollievo: la conduttrice ha trovato l'accordo con la Rai per un altro anno. Ancora dunque al timone del programma della Domenica pomeriggio dopo l'enorme successo della stagione appena conclusa. Ma TvBlog anticipa che la Venier sarà anc

Mara Venier dà una lezione al fesso che insulta Ultimo : che duello su Instagram : Un caso, per un post di Mara Venier su Instagram. La conduttrice di Domenica In, infatti, è stata al concerto di Ultimo, che allo scorso Festival di Sanremo finì al centro delle polemiche per aver nei fatti criticato la vittoria di Mahmood. E la Venier, di quel concerto, ne ha mostrato qualche secon

Mara Venier difende Ultimo - è caos su Instagram : le parole dopo un video : Ultimo difeso da Mara Venier dopo un video pubblicato su Instagram Ricorderete tutti che Ultimo è finito al centro delle polemiche dopo Sanremo 2019 a causa del suo attacco tutt’altro che velato a Mahmood che intanto – come avrete saputo sicuramente – è riuscito a mietere record su record con la sua chiacchieratissima Soldi. Forse […] L'articolo Mara Venier difende Ultimo, è caos su Instagram: le parole dopo un video ...

Svelato il mistero! Mara Venier in giro con i bigodini per Roma : Mise insolita per Mara Venier, paparazzata dal settimanale Chi in giro per Roma con i bigodini tra i capelli. Un’acconciatura piuttosto stravagante per la conduttrice di Domenica In, che ci ha abituate sempre a look eleganti, con i capelli ben in posa e il trucco perfetto. Cosa ci faceva quindi la Venier pettinata così tra le strade della capitale in un’afosa giornata di luglio? Ecco Svelato l’arcano mistero: il ...

Mara Venier con l’inedito look casual! In giro per la Capitale con i bigodini : Mara Venier in giro per la Capitale con i bigodini. L’amatissima conduttrice, da poco tornata in casa Rai ottenendo un grande successo di ascolti con “Domenica In”, è stata sorpresa mentre si aggira per Roma con un look davvero insolito. Mara scende da una macchina con i bigodini in testa, ma la sua non è una scelta estrema di pettinatura casual. Il mistero è subito risolto dato che “Chi”, che ha paparazzato la Venier, spiega che la ...

Mara Venier e lo strano look in giro per Roma : La conduttrice Mara Venier è in giro per la Capitale con i bigodini è stata sorpresa con un look davvero insolito. La Venier scende da una macchina con i bigodini in testa, ma la sua non è una scelta estrema di pettinatura casual. Il mistero è subito risolto dato che “Chi”, che ha paparazzato la Venier, spiega che la conduttrice si stava semplicemente spostando di location per posare per un servizio fotografico. Non poteva manca fra le mani di ...