Maltempo | vento forte e fulmini in Alto Adige | raffiche a 114 km h e oltre 4mila saette

Allerta Meteo Estofex : ancora forte Maltempo al Nord con grandine molto grande e forte vento : Allerta Meteo – Dopo un weekend di maltempo estremo con furiose grandinate, nubifragi e forti venti al Nord, anche la nuova settimana inizia all’insegna del Meteo avverso sulle regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per il Nord e il Nord-Est dell’Italia, per Slovenia, Croazia ed estremo Nord della Bosnia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti ...

Maltempo in Toscana : violenti temporali - vento forte e allagamenti tra Livorno e Pisa : Forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi nella zona nord di Livorno danneggiando la copertura di alcuni capannoni industriali. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno per le verifiche e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate: i danni hanno interessato prevalentemente le coperture dei fabbricati e si sono rovesciati anche alcuni container. Danni e disagi anche in provincia di Pisa per i violenti ...

Maltempo - violenti temporali al Nord : serata da incubo con grandine - vento e saette [FOTO] : Il Maltempo non molla la sua presa sul Nord Italia per il quale si prospetta una serata da incubo tra grandine, vento e fulmini. violenti temporali stanno colpendo la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, la Toscana e le Dolomiti, dove nelle scorse ore una donna è stata travolta dall’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa e ha perso la vita, ritrovata a decine di metri di distanza dai soccorritori. ...

Allerta Meteo Estofex - ancora Maltempo al Nord : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Dopo i temporali e le grandinate disastrose che ieri hanno colpito il Nord Italia dal Piemonte al Trentino Alto Adige, la minaccia del maltempo non è ancora cessata. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha diramato i suoi nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per Nord Italia, Francia meridionale, Svizzera, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria occidentale e Bosnia Erzegovina per ...

Allerta Meteo Estofex - Maltempo al Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo che si abbatte su una lunga fascia dell’Europa centrale. In particolare, esiste un’Allerta Meteo di livello 1 per un corridoio, che include anche il Nord Italia, che va dalla Francia meridionale alla Bielorussia meridionale e all’Ucraina settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Livello ...

Maltempo a Bologna - il timelapse della tempesta da Porta Lame : grandine - vento forte e feriti in città : Una tempesta di pioggia, vento e grandine ha colpito Bologna e la provincia nel pomeriggio. Centinaia di auto danneggiate, strade allagate, alberi sradicati. I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono rimasti impegnati per ore. Circa venti le persone ferite, tra cui alcuni partecipanti del Gay Pride. Modena, la grandinata in autostrada danneggia auto e parabrezza: vento record a 111 km/h. Il video ...

Maltempo : grandine e vento a Bologna e Modena : Il Maltempo, dopo aver fatto danni tra Piemonte e Lombardia, oggi pomeriggio si è spostato in Emilia Romagna con grandine e vento. Si è verificato il fenomeno del downburst ossia il vento discendente da nubi temporalesche con raffiche fino a 111 chilometri orari. Tra il Policlinico e l'Ospedale Baggiovara di Modena si registrano una quindicina di ricoverati, feriti dalla grandine, ma non sarebbero in condizioni preoccupanti giacché si tratta di ...

Maltempo - devastante grandinata a Modena : auto e finestre distrutte - vento a 110km/h - almeno 15 feriti [FOTO e VIDEO] : Il fronte temporalesco che sta provocando fenomeni meteo estremi al Nord Italia, ha colpito nelle ultime ore l’Emilia Romagna dopo essersi abbattuto in mattinata sulla Lombardia (con picchi di 110mm tra Monza e Bergamo) e ieri su Torino (72mm in centro, con gravi danni e purtroppo anche una vittima). Un violento temporale s’è abbattuto nel primo pomeriggio su Modena, dove sono caduti 35mm di pioggia e la temperatura è crollata a ...

Maltempo Romania : a Bucarest il forte vento fa crollare l’impalcatura di un edificio - le strade diventano piscine dopo la tempesta [VIDEO] : Dalla prossima settimana, una feroce ondata di caldo farà schizzare le temperature verso valori di +35/40°C in Europa, soprattutto tra Francia, Germania e Italia. Nel frattempo, alcune zone del continente sono colpite da un forte Maltempo. Violentissimi il nubifragio e le grandinate che hanno interessato Torino e le zone circostanti nelle scorse ore, provocando gravissimi danni. E in Romania le cose non sono andate tanto meglio. Bucarest è stata ...

Maltempo Torino - nubifragio con vento e grandine/ Video - alberi caduti e allagamenti : Maltempo a Torino: violento nubifragio nel pomeriggio, vento e grandine in città. Disagi, traffico in tilt e alberi caduti.

Maltempo Piemonte : temporale - grandine e raffiche di vento a Torino : Violento temporale in centro a Torino, con raffiche di vento e grandine: è l’effetto della perturbazione di origine atlantica che sta determinando tempo instabile su tutto il Piemonte. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha emesso un’allerta meteo gialla sul medio-alto Piemonte per la giornata odierna. Allerta meteo gialla anche domani sull’Alto Piemonte e sulle pianure orientali. L'articolo Maltempo ...

Allerta Meteo - Estofex avvisa sul Maltempo al Nord : rischio di grandine di grandi dimensioni - forti piogge e vento : Allerta Meteo – Nel giorno del Solstizio d’Estate, al Sud è iniziata una potente ondata di caldo che la prossima settimana si estenderà alle regioni settentrionali e alle Alpi, ma proprio in queste aree sono ancora attesi fenomeni di maltempo anche intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per parti di Nord Italia, Paesi alpini, Nord dei Balcani, Germania meridionale, ...

Allerta Meteo Estofex - altra violenta sfuriata di Maltempo al Nord/Ovest nel weekend : allarme grandine - forte vento e nubifragi - a rischio anche l’Appennino Centrale : Allerta Meteo – Dopo la terribile settimana vissuta al Nord a causa del forte maltempo, non è ancora finita per le nostre regioni settentrionali. Nelle prossime ore, infatti, saranno possibili altri fenomeni di forte intensità al Nord-Ovest, mentre domani anche alcune aree del Centro saranno colpite dal maltempo. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, oggi, venerdì 14 giugno, un ...

Ondata di Maltempo nel nord della Germania : vento a 110 km/h e pioggia - numerosi feriti : Una violenta Ondata di maltempo ha colpito il nord della Germania: si sono registrate forti raffiche di vento e intense precipitazioni, che hanno provocato almeno 21 feriti. Tre donne e quattro uomini sono stati feriti da un ramo mentre partecipavano ad una festa di matrimonio in una cittadina del land Meclemburgo-Pomerania. Un albero si è spezzato a causa delle forti raffiche alle porte di Berlino ed è caduto ferendo 11 persone. Secondo le ...