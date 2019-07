Maltempo | USA in ginocchio | alluvioni lampo sulla East Coast | Washington e Baltimora

Maltempo - chiusa la linea ferroviaria tra Italia e Francia : Maltempo, chiusa la linea ferroviaria tra Italia e Francia Coinvolti nella sospensione del servizio i treni ad alta velocità che collegano Milano e Parigi, oltre a numerosi treni merci Parole chiave:

Si muove la maxi frana del Ruinon dopo il Maltempo dei giorni scorsi : strada chiusa - Valfurva semi-isolata : Il maxi-dissesto del Ruinon, dopo la recente ondata di maltempo, caratterizzata da violenti acquazzoni, ha dato chiari segni di risveglio. E la frana, dal 2006 costantemente monitorata in tempo reale con sofisticate apparecchiature dai tecnici di Arpa Lombardia, ha fornito alle “sentinelle” regionali dati preoccupanti, al punto da spingere oggi il sindaco di Valfurva (Sondrio), Angelo Cacciotto, a sospendere anche le due finestre di ...

Aziende tarantine a Torre Santa Susanna per superare la crisi della xylella e del Maltempo : Taranto – Due giorni a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, per l’ottimismo e per superare la crisi che

Maltempo a Torino - inagibile l’anagrafe di corso Vercelli : rimarrà chiusa : Il forte temporale che ieri a Torino ha causato danni e disagi in diversi punti della città ha reso inagibile il Centro civico della Circoscrizione 7 di corso Vercelli 15 che ospita la sede dell’anagrafe decentrata. I danni subiti dalla palazzina consigliano di non aprire al pubblico, insieme agli altri servizi che vi hanno sede, gli uffici anagrafici decentrati martedì prossimo, al termine del weekend di San Giovanni. Lo comunica in una ...

Blackout elettrico senza precedenti in Argentina e Uruguay : guasto causato dal Maltempo - gli aggiornamenti : Blackout senza precedenti in SudAmerica, proprio nei giorni della sentitissima Coppa America (l’equivalente sudamericano degli Europei di calcio). “Un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica” ha lasciato al buio i due Paesi, ha fatto sapere la compagnia Edesur Argentina, che conta 2,5 milioni di clienti. Sarebbero inoltre state coinvolte aree del Brasile, del Cile e del Paraguay. Secondo Edesur, ...

Maltempo - frana in via Mala : sarà chiusa per una settimana : Restera’ chiusa almeno per una settimana la Via Mala, interrotta ieri da una frana causata dal Maltempo. Criticita’ si registrano anche sulla strada che collega Dezzo a Borno: la strada non e’ attualmente percorribile, ma la situazione dovrebbe risolversi prima rispetto a quella della Via Mala. L’unica strada d’accesso alla valle di Scalve, per il momento, resta dunque quella del Passo della Presolana. L'articolo ...

Maltempo - nubifragio in Val di Susa : vento fino a 100 km/h : Disagi, in Valle di Susa, a causa di un violento nubifragio. Particolarmente colpito il comune di Condove dove, da oggi pomeriggio, si sono abbattute pioggia e grandine. Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Strade e cantine sono state allagate. Le squadre dei vigili del fuoco di Condove, Borgone e Avigliana sono impegnate nelle operazioni di prosciugamento. L'articolo Maltempo, nubifragio in Val di Susa: vento fino a 100 km/h sembra ...

Maltempo diffusa al centro Nord - allarme rosso esondazioni : Roma - Le forti e reiterate precipitazioni che nelle ultime ore hanno interessato il Nord Italia a hanno creato diversi disagi in molte regioni, Emilia Romagna e Nordest in primis. In alta Val d'Arda e in Val Tidone sono esondati torrenti e canali; nubifragi hanno colpito le province di Piacenza e Parma con numerosi allagamenti.La situazione più critica è a Langhirano, dove parte del centro è stata invasa dall'acqua. ...

Maltempo - USA devastato da tornado disastrosi. E il fiume Arkansas esonda : “inondazioni catastrofiche” : L’Ohio e’ tra gli Stati più colpiti dalle inondazioni e dai tornado che stanno spazzando gli Stati Uniti da ieri. Almeno un morto e sette feriti nella città di Celina: la tempesta ha scaraventato un’auto dentro un’abitazione, distruggendola e uccidendo una donna di 81 anni. Le immagini riprese dall’alto mostrano la città devastata, con molte case ridotte in macerie. Due tornado hanno seminato il panico a Daytona, ...

Maltempo - Coldiretti : “Addio a 1 frutto su 4 a causa delle piogge di primavera” : A causa delle piogge di primavera si rischia di perdere un frutto su quattro nelle campagne italiane, dalle fragole alle ciliegie, dalle nespole alle albicocche, dalle pere ai meloni fino ai cocomeri per l’ondata di pioggia, grandine e allagamenti che ha devastato le coltivazioni e ridotto le disponibilità dei primi raccolti nel carrello della spesa. E’ quanto emerge da una prima analisi della Coldiretti sugli effetti del Maltempo, ...

Meteo Sicilia - torna il Maltempo : pioggia da Palermo a Ragusa : Nuova ondata di maltempo in Sicilia. Una circolazione di bassa pressione che si formerà nel Mediterraneo porterà pioggia e aria fredda

Meteo USA - violenta ondata di Maltempo nel Midwest : almeno 4 morti [GALLERY] : Il Midwest statunitense flagellato da maltempo e fenomeni Meteo estremi: un tornado ha colpito la regione, provocando la morte di almeno 4 persone e obbligando i residenti a mettersi al riparo nei rifugi a causa delle piogge torrenziali, forti venti e fulmini. Le avverse condizioni Meteo si registrano soprattutto in Missouri, Kansas e Oklahoma. E’ stato lanciato l’allarme anche per i possibili allagamenti, mentre sono sotto stretta ...

Meteo - violenta ondata di Maltempo negli USA : 60 tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...