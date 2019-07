Maltempo in Toscana | fulmini danneggiano la ferrovia Tirrenica

Maltempo : fulmini danneggiano la ferrovia Tirrenica in Toscana : A causa del Maltempo scariche di fulmini hanno danneggiato gli impianti necessari per la circolazione ferroviaria a Pietrasanta (Lucca) e tecnici di Rfi sono stati impegnati a un laborioso intervento di riparazione e sostituzione degli apparati danneggiati. Inoltre la circolazione e’ rimasta rallentata dalle 4.30 alle 8 sulla linea Tirrenica, tra Pisa e La Spezia. Ripetute scariche atmosferiche, spiegano Fs, hanno danneggiato gli apparati ...

Maltempo in Toscana : violento nubifragio a Viareggio - allagata la passeggiata : Un violento nubifragio ha colpito questa mattina Viareggio (Lucca), intorno alle 5: la Protezione civile comunale è al lavoro per risolvere alcuni problemi legati al Maltempo. Circa 40 i mm di pioggia caduti, oltre 60 nella frazione di Torre del Lago: si sono registrati allagamenti – a partire dalla celebre passeggiata a mare e in centro – alcuni dei quali hanno richiesto l’intervento degli operai del Comune, coadiuvati da una ...

Tromba d'aria a Livorno - il video/ Maltempo Toscana : allagamenti e danni nel Pisano : Maltempo in Toscana: Tromba d'aria a Livorno e allagamenti nel Pisano. Il video dei danni nell'area industriale livornese: l'allerta meteo prosegue

Maltempo - tromba d’aria a Livorno e allagamenti in Toscana : è allerta al Nord : L'Italia continua a essere divisa a metà dal punto di vista meteorologico: al Centro Nord, e soprattutto in Toscana, continua il Maltempo con pioggia e trombe d'aria. allerta soprattutto nel Pisano e a Livorno, allerta gialla anche in Veneto, mentre al Sud continua l'ondata di caldo, con temperature record in Sardegna dove oggi, lunedì 8 luglio, si sfiorano i 41 gradi centigradi.Continua a leggere

Maltempo in Toscana : violenti temporali - vento forte e allagamenti tra Livorno e Pisa : Forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi nella zona nord di Livorno danneggiando la copertura di alcuni capannoni industriali. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno per le verifiche e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate: i danni hanno interessato prevalentemente le coperture dei fabbricati e si sono rovesciati anche alcuni container. Danni e disagi anche in provincia di Pisa per i violenti ...

Maltempo al centro-nord - temperature giù di 10 gradi. Allerta in Toscana - a Milano esonda il Seveso : Italia nel cuore del Maltempo. Seconda esondazione del Seveso, stamani nel giro di poche ore, nel quartiere Niguarda di Milano, a causa delle pioggia caduta sulla città e sull'hinterland....

Maltempo Toscana : “Tracollo della produzione del miele di acacia” : Tracollo per la produzione di miele di acacia quest’anno in Toscana, “si parla di oltre il 50 per cento rispetto alla produzione consueta a causa del Maltempo che ha danneggiato la fioritura”. Ora la speranza degli agricoltori e’ rivolta alle altre fioriture, in particolare quelle di castagno e di girasole che servono alla produzione di ottime qualita’ di miele toscano. E’ quanto si afferma da Confagricoltura ...

Maltempo - danni alle ciliegie : sostegno dalla Regione Toscana : La produzione regionale di ciliegie ha subito pesantemente gli effetti di questo maggio ad alta piovosità, per questo la Regione Toscana ha convocato un incontro finalizzato ad analizzare la situazione di difficoltà che sta interessando la filiera cerasicola, valutando possibili strategie di intervento per il sostegno della stessa filiera. Lo rende noto la stessa Regione spiegando che all’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle ...

Maltempo Toscana - Rossi in Lunigiana : “Va messo in sicurezza il territorio” : “Non abbiamo pensato soltanto al presente, a mettere qualche toppa, ma abbiamo lavorato ad una vera e propria ricostruzione e alla messa in sicurezza del territorio. E’ un buon esempio di come si deve intervenire dopo un evento disastroso come un’alluvione”. Sintetizza cosi’, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, il significato della visita di oggi in Lunigiana, dove ha compiuto un sopralluogo su due ...

Maltempo Toscana - gli agricoltori : “Persi 1.000 quintali di ciliegie” : La ciliegia, più di ogni altro frutto, in Toscana ha risentito del Maltempo. In particolare la varietà precoce, quella che matura proprio in questo periodo, è stata fortemente danneggiata. Lo denuncia Confagricoltura spiegando che le piogge hanno colpito i frutti staccandoli dalla pianta. “Abbiamo perso qualcosa come circa 1.000 quintali di ciliegie. L’annata della varietà precoce è ormai compromessa”, denuncia il presidente ...

Maltempo Toscana : la Regione avvia il censimento dei danni : La Regione Toscana è al lavoro sulle coste grossetane colpite dal Maltempo con conseguenti criticità dovute al materiale vegetale trasportato dal fiume Ombrone e del torrente Bruna e riversato sulle spiagge. “Dopo aver annunciato che sarà dichiarato lo stato di emergenza regionale – spiega l’assessore all’ambiente Federica Fratoni – , insieme ai territori interessati, la Regione è impegnata nel censimento dei danni ...

Maltempo in Toscana : distrutti 1.000 quintali di ciliegie - annata compromessa : Non si arresta la pioggia che in queste settimane e, con particolare violenza, in questi ultimi giorni, sta mettendo in grave pericolo le colture toscane e la disponibilità di alcuni prodotti. I trattori affondano nel fango dei campi allagati, non permettendo di lavorare. “Il Maltempo non ci permette di effettuare i trapianti di pomodoro, melone e anguria. E questo, oltre a determinare un calo della produzione futura, impone fin da subito ...

Maltempo Toscana : stato di emergenza per le province di Siena - Grosseto e Arezzo : stato di emergenza regionale per le province di Siena, Arezzo e Grosseto. Lo ha deciso la Regione Toscana a seguito degli eventi meteo che, dal 26 al 28 maggio hanno interessato i territori delle tre province, con temporali forti e mareggiate che hanno provocato allagamenti e danni al litorale. L’atto sarà firmato dal presidente della Regione Enrico Rossi nei prossimi giorni. L'articolo Maltempo Toscana: stato di emergenza per le province ...