Maltempo a Venezia | nave da crociera sbanda a pochi metri da piazza San Marco | tutte le

Maltempo - nave da crociera sbanda a Venezia e rischia incidente : Si e' rischiato il peggio a Venezia, quando una nave della Costa Crociere, la Costa Deliziosa, per via di uno sbandamento a causa della burrasca

Nave da crociera perde controllo per il Maltempo a Venezia e sfiora yacht ormeggiato : (Agenzia Vista) Venezia, 07 luglio 2019Nave da crociera perde controllo per il maltempo a Venezia e sfiora yacht ormeggiatoUn'altra tragedia sfiorata a Venezia. Una Nave da crociera perde il controllo per via del forte vento a Venezia e sfiora uno yacht ormeggiato in Riva dei Sette Martiri. L'intervento dei due rimorchatori è riuscito a evitare lo scontro. Fonte: FacebookFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista ...

Maltempo - strage sfiorata a Venezia : nave da crociera sbanda e rischia di finire contro la banchina [VIDEO] : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi pomeriggio a Venezia sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, riuscendo però ad evitare l’incidente. ...

Intenso "downburst" su Venezia : nave da crociera in balia del Maltempo - incidente sfiorato : Un vasto temporale V-shaped sviluppatosi sulle Prealpi venete e lombarde, a nord del Garda, ha attraversato gran parte del nord-est nelle ultime 2-3 ore scatenando piogge intense, locali grandinate e...

Maltempo - l’allerta della Protezione Civile : a Venezia forti temporali fino a martedì : La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal , informa che è prorogata fino a martedì 9 luglio la fase di instabilità con possibilità di precipitazioni e temporali. Possibili anche locali fenomeni intensi. L'articolo Maltempo, l’allerta della Protezione Civile: a Venezia forti temporali fino a martedì sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Sabato sera di furiose grandinate al Nord : un ferito nel lago d’Orta - gravi danni in Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO] : E’ stato un Sabato sera di forte Maltempo al Nord Italia, come ampiamente previsto. Una violenta grandinata ha ferito un uomo che si trovava su una barca a Pettenasco, sulla sponda orientale del lago d’Orta (Novara). L’uomo e’ stato medicato al pronto soccorso e dimesso. I temporali hanno riguardato oggi, in Piemonte, per il momento solo la zona dei laghi, tra le province di Novara e Verbia (36 mm d’acqua a Omegna, ...

Ondata di Maltempo in Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Mostrato grande livello efficienza” : “Un’azione frutto di una macchina organizzativa messa in piedi in poco tempo che ha mostrato un livello di efficienza importante con i Comuni che hanno saputo dare una risposta al di là delle più rosee previsioni“. Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ha sintetizzato l’andamento degli interventi seguiti all’alluvione che investì il Friuli Venezia Giulia alla fine dell’ottobre ...

Maltempo - traffico ferroviario rallentato sulla linea Venezia-Udine : E’ fortemente rallentato in queste ore, a causa di alcuni guasti ai sistemi di distanziamento dei treni e di controllo della circolazione, provocati dalle forti scariche atmosferiche che si sono abbattute sulla zona del pordenonese, il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Udine. Lo rende noto Rfi. Particolarmente colpita – segnala Rfi – la stazione di Sacile, i cui apparati si sono disconnessi dal sistema di telecomando dal ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Proroga al 20 Giugno per le domande di ristoro danni” : E’ stato prorogato al 20 Giugno il termine per la presentazione delle domande di finanziamento che privati e imprese possono presentare a Comuni e Camere di commercio per finanziare gli interventi di ripristino dei danni provocati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Lo rende noto la Regione Fvg. “Il numero degli interventi e le procedure da espletare – afferma il vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : proroga per le richieste di risarcimento danni : È stato prorogato al 20 giugno il termine per la presentazione delle domande di finanziamento che i privati e le imprese possono presentare a Comuni e Camere di commercio per finanziare gli interventi di ripristino dei danni provocati dal Maltempo di fine ottobre 2018 in Friuli Venezia Giulia. “Il numero degli interventi e le procedure da espletare – ha commentato il vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile ...

Maltempo : plafond per Veneto - Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni per il Maltempo che ha colpito il Veneto e il Friuli V.G. in questi giorni. Le imprese del settore Agro-Alimentare avranno inoltre la possibilita’ di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti fino ad un massimo di 24 mesi. ...

Maltempo : squadre di protezione civile dal veneziano a Modena : Sono due le squadre di volontari della protezione civile della Città metropolitana di Venezia dei Comuni di Spinea e di Cona impegnate nei monitoraggi degli argini del fiume Secchia in provincia di Modena. Lo scrive la Città metropolitana su Twitter specificando che nell’area metropolitana veneziana allagamenti ed esondazioni sono sotto controllo. L'articolo Maltempo: squadre di protezione civile dal veneziano a Modena sembra essere il ...

Maltempo Veneto : nubifragi tra Trevigiano e Veneziano - picchi di oltre 100 mm : nubifragi si sono abbattuti ieri in Veneto, in particolare nella zona di Castelfranco Veneto (TV), e di Portogruaro, nel Veneziano. Centinaia le richieste di soccorso giunte ai Vigili del fuoco per sottopassi e garage allagati, e decine gli interventi per liberare le cantine allagate e rimuovere gli alberi divelti. In un’ampia area tra il Trevigiano e il Veneziano settentrionale si sono registrati dai 50 ai 75 mm di pioggia, con una punta ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : disagi e allagamenti per le forti piogge : In Friuli Venezia Giulia le intense precipitazione degli ultimi giorni hanno provocato disagi in varie località: segnalati numerosi allagamenti, con conseguenze soprattutto sulla viabilità e danni alle aree private come scantinati e garage. Le zone più colpite – spiega la Protezione civile regionale – sono Cividale, Premariacco, Trivignano, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Varmo Rivignano Teor, Romans d’Isonzo. Chiusi i guadi ...