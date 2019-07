Maleficent | Signora del male | il nuovo trailer con Angelina Jolie

wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) http://www.youtube.com/watch?v=n0OFH4xpPr4 Continua a pieno ritmo la corsa dei live-action Disney: dopo gli annunci sulla prossima Sirenetta e il primo teaser di Mulan, arriva in queste ore anche undedicato adel. Si tratta del secondo capitolo ispirato a La bella addormentata nel bosco, in cuitorna a interpretare la stregafica. La nuova clip di anticipazione mostra più nel dettaglio la trama che vedremo nella nuova pellicola, rivelando fra l’altro non poche sorprese. Dopo le avventure del primo film, infatti, ormai Aurora (Elle Fanning) è una giovane donna: quando viene a sapere che il principe Filippo (Harris Dickinson) ha chiesto la sua mano, però,fica va su tutte le furie, soprattutto in seguito al suo incontro con la madre di lui, la regina Ingrith, interpretata da Michelle Pfeiffer. Quest’ultima ...

