Malattie sessualmente trasmissibili | un milione di infezioni al giorno

(Di lunedì 8 luglio 2019) Lea trasmissione sessuale sonoche si trasmettono per contagio diretto tramite contatto sessuale. Generalmente sono causate da batteri, virus e protozoi che passano da un individuo all’altro usando come veicolo liquidi biologici infetti, attraverso le mucose. Possono colpire ovviamente gli organi genitali ma anche altri organi e apparati. Sebbene l’attività sessuale sia la causa principale nella loro diffusione, è possibile essere infettati anche senza contatto sessuale: basti pensare al caso di trasmissione da madre a bambino durante la gravidanza o il parto (trasmissione verticale), attraverso trasfusioni di sangue infetto o tramite l’uso di aghi o strumenti chirurgici non adeguatamente sterilizzati (per esempio nei tatuaggi). Sono estremamente insidiose perché i sintomi possono passare inosservati, comparendo da pochi giorni ad anni dopo il contagio. Nello ...

