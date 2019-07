M5s Roma contro i giornali | Buoni solo per i bisogni dei cani

Roma - De Vito è in carcere da 3 mesi ma non si dimette da presidente. M5s non vota la revoca : “Se torna ci fa causa” : La revoca di Marcello De Vito da presidente dell’Assemblea Capitolina? “Se poco poco torna, quello ce leva pure le mutande“. La frase in Romanesco, pronunciata da un consigliere del M5s che chiede di restare anonimo, rende l’idea del clima di terrore che si respira in Campidoglio. E che ha portato, dopo oltre 3 mesi, alle dimissioni di Enrico Stefàno da vice presidente vicario dell’Aula Giulio Cesare. Una ...

Il gruppo M5s di Roma si rifiuta di sfiduciare De Vito. E Stefàno si dimette : Quaranta gradi, piena crisi rifiuti, c’è pure Putin sulle sue strade, Roma è nell’occhio del ciclone. E in una giornata come questa, ad altissima tensione, come se non bastassero i cassonetti pieni di spazzatura, la maggioranza capitolina si spacca. “La verità è che in Campidoglio si sono create due fazioni”, spiega una fonte interna M5s di primo livello: “C’è chi voleva ...

Roma : si dimette vicepresidente M5s in consiglio comunale Enrico Stefano. “A mente fredda spiegherò i motivi” : Il consigliere M5s Enrico Stefano, con un post su Facebook, annuncia le dimissioni da Vice Presidente Vicario dell’Assemblea Capitolina. Dimissioni che, però, non sono ancora protocollate e che, se confermate, porteranno Francesco Figliomeni (Fdi) a capo dell’Aula. “A mente fredda spiegherò i motivi – scrive sulla sua pagina pubblica -. Nel frattempo mi corre l’obbligo di fare dei ringraziamenti. In primis al mio ...

L'ex assessore Berdini : “Il no alle Olimpiadi fu un errore tragico - che Roma e la giunta M5s pagheranno” : L'assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina ha riaperto una ferita: il passo indietro di Roma dalla candidatura a organizzare quelle estive del 2024. Oggi Paolo Berdini, ex assessore all'Urbanistica della giunta di Virgina Raggi, che si è dimesso nel febbraio 2017, ritorna a quella d

?Olimpiadi - M5s a Salvini : «Per lui i Giochi a Roma erano una follia» : Polemica del M5S nei confronti della di Matteo Salvini e della scelta di appoggiare la candidatura olimpica di Milano e Cortina. «Giornali e giornalini scrivono oggi (e scriveranno domani e...

Olimpiadi 2026 - M5s ricorda a Salvini : “Eri contro i Giochi a Roma”. I Cinquestelle lombardi rimuovono post su “vittoria” : Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stelle ricorda come a suo tempo anche Matteo Salvini, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortemente contrario alla candidatura della ...

M5s - Lombardi : “Roma? Dopo tre anni di giunta Raggi sono costernata. Sindaca faccia una pubblica operazione verità” : “Roma? Indipendentemente dall’assalto mediatico del Messaggero, Dopo tre anni di giunta Raggi, io vivo in uno stato personale di costernazione per la mia città. A questo punto, bisogna fare un’operazione verità“. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal capogruppo M5s alla Regione Lazio, Roberta Lombardi, sullo stato in cui versa la Capitale. ...

Nunzia Catalfo - scippata a Roma la senatrice M5s : era con Grillo in un ristorante Trastevere : Stava uscendo dal ristorante Insalata ricca di via dei Genovesi, nel cuore di Trastevere, in compagnia della ministro Giulia Grillo, quando due uomini a bordo di uno scooter e con i caschi integrali...

Salvini : "Mostri - non gabbiani a Roma". M5s risponde : Roma, 12 giu. (AdnKronos) - "Ma Salvini perché una volta tanto che sta al Ministero invece di mettersi alla scrivania sta sul tetto a guardare i gabbiani? Mi dispiace molto per i poveri gabbiani abituati a stare sul tetto di un Ministero sempre vuoto, spaventati da questa improvvisa presenza". Così

Dl Crescita - dopo mediazione Lega-M5s arriva emendamento per salva Roma e salva comuni : arriva la mediazione sul debito di Roma, una norma che ha fatto discutere nei mesi scorsi gli alleati di governo. I relatori al decreto Crescita hanno presentato in commissione un nuovo pacchetto di 16 emendamenti che contiene anche una proposta per passare allo Stato parte del debito storico della Capitale (1,4 miliardi, come previsto in origine) e per venire incontro agli comuni in dissesto e pre-dissesto. Si prevede quindi l’istituzione di un ...

Romano Prodi - gufata contro l'Italia di M5s e Lega : "Fuori controllo - persino i dadi da brodo" : Romano Prodi si scaglia contro il governo gialloverde e, in particolare, contro Matteo Salvini: "Sarà difficile per l'Italia avere cariche importanti nella prossima Commissione Europea. O i partiti oggi al governo piegano un po' la testa e chiedono scusa oppure non avranno niente", ha commentato dur

Il M5s di Roma chiede la chiusura di una pagina Facebook per un attacco alla sindaca Raggi : Maledizioni in attesa del "tuo decesso" sono state rivolte all'indirizzo della sindaca di Roma Virginia Raggi tramite la pagina Facebook 'Li Sanpietrini nun se toccano". Venerdì sera il profilo ha postato la foto di lavori appena conclusi sul manto stradale una via di Trastevere, dove per riempire la buca fatta sul lastricato in sampietrini - tipica pavimentazione del centro storico Romano fatta con blocchetti di leucitite - è stato usato del ...

Accordo Lega-M5s : Salva-Roma addio - arriva il salva-tutti : Sull?onda della tregua tra Lega e M5S sfuma l?ipotesi stralcio per il Salva-Roma, il provvedimento invocato dal Campidoglio per rinegoziare il debito storico con le banche ed evitare...

