ilpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) LedidelUnito hanno ricevuto dopo 150 anni il diploma che non era mai stato loro consegnato, perché donne. Le “sette di”, così erano definite, si chiamavano Sophia Jex-Blake, Isabel Thorne, Edith Pechey, Matilda Chaplin,

ilpost : L’università di Edimburgo ha emesso i diplomi per le prime studenti di medicina del Regno Unito, che 150 anni fa no… - PaolaRomagnoli : RT @ilpost: L’università di Edimburgo ha emesso i diplomi per le prime studenti di medicina del Regno Unito, che 150 anni fa non lo ricevet… - morena_faenza : RT @ilpost: L’università di Edimburgo ha emesso i diplomi per le prime studenti di medicina del Regno Unito, che 150 anni fa non lo ricevet… -