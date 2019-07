LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 8 luglio | Nadal | Djokovic e Halep volano ai

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della settiman giornata, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e tutta da vivere per il tennista romano, che parte con sicuramente con gli sfavori del pronostico, ma che ha le possibilità per mettere in difficoltà il “Maestro” sui suoi amati campi in erba. Come dettoe Federer tutti insieme in campo. Il serbo e lo spagnolo hanno i due impegni più agevoli sulla carta, visto che affrontano rispettivamente il francese Ugo Humbert ed il portoghese Joao Sousa, entrambi alla loro prima volta ...

FedericoFerri : È il giorno. La partita più attesa. Federer vs Berrettini, terzo match sul Centrale, live in esclusiva su @SkySport… - AngelaMessina87 : RT @Eurosport_IT: DJOKOVIC, TUTTO FACILE ???? Al n.1 del mondo bastano 1 ora e 42 minuti per superare Humbert in tre set (6-3 6-2 6-3) ???? ?… - DaddariosWho : RT @Eurosport_IT: DJOKOVIC, TUTTO FACILE ???? Al n.1 del mondo bastano 1 ora e 42 minuti per superare Humbert in tre set (6-3 6-2 6-3) ???? ?… -