LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA | risultati 8 luglio Oro Italia nel fioretto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE19.00 SCHERMA – E' il momento di festeggiare per Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia che davanti al pubblico di casa hanno conquistato una fantastica medaglia d'oro! 18.59 – NUOTO – Silvia Scalia in acqua per la semifinale dei 50 dorso femminili. 18.58 SCHERMA – OROOOOOOOOOOOOAAAAAAAAA! Ultima stoccata di una fantastica Erica Cipressa. Le azzurre vincono 45-38 contro la Russia. 18.56 SCHERMA – Manca un solo minuto alla fine dell'ultimo assalto il tabellone recita:-Russia 43-38. 18.53 NUOTO – Peccato per Ivano Vendrame che chiude quarto nei 100 stile libero e 3″ dal podio. 18.51 SCHERMA – L'azzurra allunga:-Russia 40-35. 18.50 SCHERMA – Per l'ultimo assalto in pedana Erica Cipressa. Il ...

