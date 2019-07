LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA | risultati 8 luglio Inizia il pomeriggio di

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE17.07 ATLETICA – Tra poco si entrerà nel vivo nel nuovo San Paolo, oggi verranno assegnate le medaglie del peso maschile e dei 10000 femminili. 17.00 ATLETICA –il lungo-sera allo Stadio San Paolo. Si parte con le batterie dei 400 ostacoli femminili. 16.55 PALLANUOTO – La Francia maschile ha battuto la Gran Bretagna per 15-9. 16.51 VOLLEY – Il Canada femminile ha sconfitto l’Iran per 3-2 (20-25; 25-18; 23-25; 25-17; 15-10). 16.45 ATLETICA – Alle ore 17.00 incomincerà la sessione pomeridiano-serale. Si riparte con le batterie dei 400 ostacoli. 16.40 TAEKWONDO – In finale anche la squadra femminile, settima in semifinale con 72.0 punti. 16.38 TAEKWONDO – L’Italia totalizza 75.0 punti ed è sesta in semifinale nella gara a squadre di ...

