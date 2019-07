LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA | risultati 8 luglio | Alisia Tettamanzi in finale

oasport

12:48 SCHERMA – Bravissimi i ragazzi della scherma che volano in semi, battendo nettamente l'Ucraina con il risultato di 45-29. Più tardi sfida alla Corea per l'accesso in. 12:44 TUFFI – Quarto turno importantissimo: i cinesi non sono perfetti e Bellaza vola via con un buon margine sul secondo che ora è il canadese Gosselin-Paradis. 12:40 TENNIS – Iniziato anche il secondo turno del singolare femminile con la nostra Abbate impegnata con la russa Kan. 12:37 TUFFI – Alla terza rotazione allunga il messicano Balleza con uno splendido tuffo, segue il cinese Huang. 12:35 SCHERMA – La squadra maschile di spada ha sconfitto agli ottavi la Cina senza problemi per 45-26 e ai quarti se la vedrà con l'Ucraina. 12:30 SCHERMA – La squadra femminile ...

