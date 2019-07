LIVE Tunisia-Ghana 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Khenissi la sblocca! Doccia

LIVE Tunisia-Ghana 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : le Stelle Nere dominano ma la partita non si sblocca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60′ Le Stelle Nere stanno cercando il varco giusto ma non è facile trovare la via della rete, Ayew e compagni dominano chiaramente ma non si sbloccano. 58′ Il Ghana è comunque in totale controllo dell’incontro ma non riesce a concretizzare. 56′ La Tunisia prova a farsi vedere in avanti ma la manovra delle Aquile di Cartagine è davvero improduttiva. 54′ ...

LIVE Tunisia-Ghana 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : palo del Ghana - le Stelle Nere dominano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Le Stelle Nere sono salite in cattedra e ora stanno dominando. 18′ Ayew indemoniato, calcia a botta sicura ma il portiere avversario si inventa un miracolo. 17′ paloOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Kasim stacca di testa, colpisce benissimo a il pallone si spegne sul montante! Occasionissima per il Ghana. 16′ Percussione di Ayew che entra in area, tira verso il sette ma il suo ...

LIVE Tunisia-Ghana - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : impegno durissimo per le Aquile di Cartagine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ghana-Tunisia, ottavo di finale della Coppa d’Africa 2019. Le due squadre si sfidano a Ismailia (Egitto) per un posto nei quarti di finale dove incrocerebbero il Madagascar, grande rivelazione di questa rassegna continentale. Si preannuncia una partita davvero molto vibrante e accesa, sulla carta le due formazioni si equivalgono e dunque ne ...

Risultati Coppa d'Africa 2019/ Diretta gol LIVE score : la Tunisia pareggia ancora! : Risultati Coppa d'Africa 2019: la Diretta gol live score delle partite, in programma per oggi venerdi 28 giugno 2019. Ecco le classifiche dei gironi E e D.

LIVE Tunisia-Mali 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : pareggio che può servire ad entrambe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 93′ FINITA! Tunisia-Mali 1-1. 92′ Ancora Merega pericoloso: l’attaccante del Mali in area prova a piazzarla ma Hassen respinge in tuffo. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Conclusione di prima intenzione di Marega sballata. 87′ Ultima ...

LIVE Tunisia-Mali 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : pareggio che può servire ad entrambe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 93′ FINITA! Tunisia-Mali 1-1. 92′ Ancora Merega pericoloso: l’attaccante del Mali in area prova a piazzarla ma Hassen respinge in tuffo. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Conclusione di prima intenzione di Marega sballata. 87′ Ultima ...

LIVE Tunisia-Mali 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Samassekou segna direttamente da calcio d’angolo - pareggia Khazri con deviazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ GOOOOOOOL TUNISIA!!! Khazri trova la rete del pari grazie alla deviazione di un avversario, 1-1 ora. 70′ Secondo cambio per la Tunisia: Chaouat al posto di Khenissi. 67′ Fucilata di Marega murata da un difensore. 64′ Giallo a Msakni per un intervento ruvido. 62′ Primo cambio del match: Msakni per Badri tra le fila tunisine. 61′ GOOOOOOOL ...

LIVE Tunisia-Mali 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:25 I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo, a breve si comincia. 16:20 Si gioca al Suez Stadium, arbitra il botswano Bondo. 16:15 Una vittoria quest’oggi garantirebbe al Mali di accedere agli ottavi ma alle Aquile può andare bene anche il pari visto il successo all’esordio per 4-1 con la Mauritania, la Tunisia invece avrebbe bisogno dei tre punti. 16:10 Partita ...

LIVE Tunisia-Mali - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : impegno non semplice per le Aquile di Cartagine contro le Aquile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Tunisia-Mali Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Tunisia-Mali, seconda giornata del Girone E della Coppa d’Africa 2019. Partita sulla carta equilibrata tra la squadra di Cartagine e le Aquile, entrambe con l’obiettivo di accedere alla fase ad eliminazione DIRETTA della competizione. ...

LIVE Tunisia-Angola 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : finale tutto da vivere a Suez! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 91′ In due tempi Cabaça: tiro centrale di Msakni. 90′ 3 minuti di recupero. 88′ Minuti finali tutti da vivere! 85′ Testa a testa tra Bedoui e Geraldo: ha la peggio il difensore tunisino. 83′ KHAZRI!!! DESTRO A GIRO FUORI DI POCO. 82′ Uscita con i pungi di Mustapha che interviene su un cross pericoloso. 79′ Dentro Badri, fuori Sitli. 77′ Edenilson ...

LIVE Tunisia-Angola 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : buona prestazione delle Antilopi Nere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Accelerano la manovra le Antilopi Nere. 60′ Nuova punizione per la Tunisia: ottima difesa dell’Angola. 58′ Khazri prova la conclusione dal limite: destro centrale. 55′ In offside Msakni che prova lo scatto: Angola attenta ed organizzata. 53′ Angola che prova ancora ad attaccare sulla destra: Tunisia in difficoltà. 51′ Si mette in proprio Khazri: ...

LIVE Tunisia-Angola 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si riparte a Suez! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50′ Tunisia in affanno: ammonito Msakni. 48′ Buona partenza delle Antilopi Nere che provano ad attaccare. 46′ Doppio cambio Angola: dentro Dala, fuori Wilson Eduardo, e da Cruz esce per Hermenegildo. 46′ Si riparte! INIZIO SECONDO TEMPO 19.50 Prima frazione priva di emozioni con la Tunisia in vantaggio grazie al rigore di Msakni dopo l’unico spunto offensivo delle ...

LIVE Tunisia-Angola 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Aquile di Cartagine in vantaggio all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO 45′ 1 minuto di recupero. 44′ Sliti prova a rientrare sul sinistro: tiro respinto. 42′ Match attendista delle Aquile di Cartagine in questo momento. 39′ Angola che non ha idee per ripartire. 37′ Khazri prova la soluzione per il raddoppio: respinto dalla difesa dell’Angola. 35′ Rigore perfetto e vantaggio all’improvviso della ...

LIVE Tunisia-Angola 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Msakni sblocca la sfida su rigore! Aquile di Cartagine in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37′ Khazri prova la soluzione per il raddoppio: respinto dalla difesa dell’Angola. 35′ Rigore perfetto e vantaggio all’improvviso della Tunisia. 34′ Msakni!!! vantaggio TUNISIA! 1-0 PER LE Aquile DI Cartagine! 33′ RIGORE TUNISIA! ATTERRATO SLITI IN AREA! Contropiede letale tunisino. 32 Ennesimo fallo di Hadadi ai danni di Khazri. 30′ Prima ...