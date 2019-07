LIVE Tunisia-Ghana 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | palo del Ghana | le Stelle Nere

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20′ Lesono salite in cattedra e ora stanno dominando. 18′ Ayew indemoniato, calcia a botta sicura ma il portiere avversario si inventa un miracolo. 17′OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Kasim stacca di testa, colpisce benissimo a il pallone si spegne sul montante! Occasionissima per il. 16′ Percussione di Ayew che entra in area, tira verso il sette ma il suo tiro viene parato. 14′ La partita è molto bloccata, le due squadre non si scoprono più di tanto. 12′ Due cartellini in un minuto, ammoniti Boye e Bronn per due interventi decisi a centrocampo. 10′ Punizione dal limite per ildopo un fallo su Maskni ma Wakaso non sfrutta l’occasione. 7′ Leguadagnano un calcio d’angolo, Wakaso batte ma i difensori delladifendono bene. 5′ il ...

DAZN_IT : In Coppa d'Africa si possono trovare tifosi di tutte le età... ?? Ghana-Tunisia è ora LIVE su #DAZN #AFCON2019 - BoxingNewsMedia : RT @DAZN_IT: In Coppa d'Africa si possono trovare tifosi di tutte le età... ?? Ghana-Tunisia è ora LIVE su #DAZN #AFCON2019 - noone141290 : RT @DAZN_IT: In Coppa d'Africa si possono trovare tifosi di tutte le età... ?? Ghana-Tunisia è ora LIVE su #DAZN #AFCON2019 -