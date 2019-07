LIVE Tunisia-Ghana 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le Stelle Nere dominano ma la

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60′ Lestanno cercando il varco giusto ma non è facile trovare la via della rete, Ayew e compagnichiaramente ma non si sbloccano. 58′ Ilè comunque in totale controllo dell’incontro ma non riesce a concretizzare. 56′ Laprova a farsi vedere in avanti ma la manovra delle Aquile di Cartagine è davvero improduttiva. 54′ Wakasoooooooo! Che rimessaaaaaaaaaaaaaaa! Una sbracciata indemoniata,mente in area, A. Ayew colpisce di testa: fuori di un soffio! 52′ Owusu scatenato sulla destra, entra in area, tira forte sul primo palo. Calcio d’angolo ma sugli sviluppi non succede nulla di rilevante. 51′ Jordan Ayew colpisce di testa su rimessa laterale, pallone poco alto sopra la traversa. 50′ Punizione di Mubarak che cerca i compagni in mezzo ...

DAZN_IT : In Coppa d'Africa si possono trovare tifosi di tutte le età... ?? Ghana-Tunisia è ora LIVE su #DAZN #AFCON2019 - zazoomnews : LIVE Tunisia-Ghana 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: palo del Ghana le Stelle Nere dominano - #Tunisia-Ghana… - zazoomblog : LIVE Tunisia-Ghana 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: palo del Ghana le Stelle Nere dominano - #Tunisia-Ghana… -