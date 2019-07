LIVE Mali-Costa d’Avorio 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | primo tempo finisce a reti

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46′undivertente in cui ilha più volte sfiorato il gol senza però trovare la rete. 46′ Altra occasione per Marega che si inserisce in profondità, per pochi centimetri è in fuorigioco. 45′ Zaha prova ad inventare ma la serie di finteper fargli perdere il controllo. 44′ Ancoranella fase finale di, il cross di Hamari però attraversa l’area e nessuno conclude in porta. 42′ L’ennesima discesa Djenepo taglia in due la difesa ivoriana, Marega però è murato nella sua conclusione da centro area. 41′ Ancora molto in ombra Frank Kessie, il centrocampista del Milan sta soffrendo la superiorità numerica a centro campo degli avversari. 40′ Con il passare dei minuti si sono abbassati i ritmi e ora la partita è in fase “stallo”. 38′ ...

