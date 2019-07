Lino Guanciale sul set de La Porta Rossa 3 dopo Il Commissario Ricciardi? Le prime

Lino Guanciale - il post su Instagram : 'Buona giornata mondiale del bacio' : Sono passate molte settimane dall'ultimo post pubblicato sulla sua pagina di Instagram, da Lino Guanciale che ha aggiornato il suo pubblico con le ultime novità. In questi giorni l'avezzanese ha messo una foto sui social, nella quale ha reso noto che è impegnato nelle riprese della serie intitolata "Il commissario Ricciardi". Nella giornata di ieri il protagonista della fiction di Rai uno ha messo una foto con il bacio tra l'attore e "una donna ...

De Giovanni su Lino Guanciale : 'È un grande attore - una bravissima persona' : Lo scrittore Maurizio De Giovanni è stato protagonista di un'intervista nel corso della quale ha parlato della messa in onda della fiction intitolata "Il commissario Ricciardi". De Giovanni si è detto costretto ad abbandonare il progetto televisivo nonostante abbia scritto le sceneggiature e ha spiegato il motivo attraverso queste parole: "Non condivido alcune scelte artistiche". Sono passati pochi giorni dall'uscita dell'ultimo romanzo ...

Lino Guanciale - nuova fiction : “Interpreto un personaggio complesso” : Il Commissario Ricciardi: Lino Guanciale parla del suo nuovo personaggio Lino Guanciale, dopo una stagione costellata di successi con Non dirlo al mio capo 2, L’allieva 2 e La porta rossa 2, si appresta ad interpretare un nuovo personaggio nella fiction Rai Il Commissario Ricciardi. L’attore abruzzese, intervistato dal magazine del Corriere della Sera Io Donna, dice di Ricciardi: “E’ un personaggio affascinante per i ...

Foto e trama de Il Commissario Ricciardi - Lino Guanciale dopo La Porta Rossa è ancora un poliziotto tra vivi e morti : È già una delle produzioni Rai più attese della prossima stagione televisiva, e da Foto e trama de Il Commissario Ricciardi se ne intuisce il motivo. Protagonista è Lino Guanciale nei panni del personaggio creato da Maurizio de Giovanni (l'autore de I Bastardi di Pizzofalcone), un Commissario della Mobile di Napoli dotato di una grande capacità: è l'unico in grado di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento. Le riprese della ...

Lino Guanciale ha iniziato le riprese de Il commissario Ricciardi - la conferma sui social : Dopo il successo de 'I bastardi di Pizzofalcone' la Rai ha pensato di continuare a puntare sui romanzi di Maurizio De Giovanni. Questa volta la trasposizione televisiva riguarderà Il commissario Ricciardi, il personaggio protagonista di una serie di libri del noto giallista napoletano. La serie, come sulla carta, è ambientata negli anni '30 nella città di Napoli ed è diretta da Alessandro D'Alatri. È stato lo stesso regista a diffondere sui ...

La casa di famiglia : trama - cast e curiosità del film con Lino Guanciale e Stefano Fresi : Dalle 21.25 in poi, martedì 4 giugno su Canale 5, va in onda La casa di famiglia, una commedia familiare del 2017 che, tra gli altri, nel cast vede anche la presenza dell’attivissimo Lino Guanciale, ormai re delle fiction di casa nostra. La casa di famiglia, trailer La casa di famiglia, la trama Una commedia incentrata sui rapporti familiari che racconta le vicende di quattro fratelli, Alex, Oreste, Giacinto, e Fanny, vissuti sempre in ...

Il commissario Ricciardi diventa una fiction con Lino Guanciale per la Rai : Grande mattatore delle fiction Rai insieme con Alessio Boni (anche lui impegnatissimo nel prossimo futuro), Lino Guanciale è pronto a vestire i panni del commissario Ricciardi in una serie evento che sarà in onda sulla Rai. Il personaggio del commissario è stato creato da Maurizio De Giovanni, l’autore de I bastardi di Pizzofalcone: la trasposizione in immagini delle storie di De Giovanni sarà diretta da Alessandro D’Alatri e ...