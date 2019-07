L' incidente sfiorato a Venezia dalla “Costa Deliziosa”

Grandi navi a Venezia - un altro incidente sfiorato. Le immagini : La Costa Deliziosa sembra davvero in balia del mare e della forza del vento nei video, sono almeno quattro o cinque quelli che circolano on line. Tutti mostrano un nuovo disastro sfiorato a Venezia con una nave da crociera. https://www.youtube.com/watch?v=CL2bdsTNz-s A causa del maltempo in Riva dei Sette Martiri una nave in manovra è rimasta senza controllo, fino a sfiorare uno yacht che si trovava ormeggiato, ma anche la banchina. Sono riprese ...