huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Alla fine,parlò. Per certificare la sua esistenza governativa e per rivendicare un ruolo sottrattogli dal plenipotenziario di fatto del dossier libico a Roma: Matteo Salvini. LaDifesa è dovuta uscire allo scoperto, confidano ad HuffPost fonti bene informate, anche per dar rappresentanza e visibilità mediatica al malessere crescente che serpeggia, ormai da tempo, nei vertici delle nostre Forze armate, tirate in ballo, spesso a sproposito, dal vice premier leghista. L’Italia e il caos libico. L’Italia è la minaccia da parte del Governo di accordo nazionale (GNA) libico, guidato da Fayez al-Sarraj, di liberare gli oltre seimila (cifra in difetto) migranti imprigionati nei centri di detenzione: un’ arma di ricatto rivolta contro Roma per ottenere, come rivelato da HuffPost, armi per contrastare l’offensiva ...

Tiziana82743161 : RT @HuffPostItalia: Libia, le velleità della ministra Trenta. Camporini: 'Senza una strategia politica, non c'è nave che tenga' https://t.c… - ellygatta81 : RT @HuffPostItalia: Libia, le velleità della ministra Trenta. Camporini: 'Senza una strategia politica, non c'è nave che tenga' https://t.c… - HuffPostItalia : Libia, le velleità della ministra Trenta. Camporini: 'Senza una strategia politica, non c'è nave che tenga' -