L’estate dei royal baby Ecco dove e come la trascorreranno

L’estate è finalmente arrivata - pediatri : la frutta ha un ruolo fondamentale nell’alimentazione dei bambini : Colorata, succosa e, soprattutto, indispensabile nell’alimentazione infantile: la frutta è un alimento fondamentale nella dieta dei piccoli per il suo elevato apporto di fibra, sali minerali e vitamine. Chiuse le scuole, iniziate le prime vacanze estive sotto uno splendido sole, in questi mesi più caldi per i bambini è fondamentale avere una corretta alimentazione, sana e ricca di fragole, ciliegie, albicocche, pesche, meloni, angurie, fichi, ...

Diritti e doveri dei cani (e dei padroni) in spiaggia : il vademecum per L’estate con gli amici a quattro zampe : Oggi inizia ufficialmente l’estate e con essa la stagione turistica estiva. Come al solito si assisterà alla battaglia delle multe per i cani in spiaggia. Le cose negli ultimi anni sono migliorate anche se non nella maniera da noi auspicata. Sono piu di 3.000 le ordinanze emesse rispettivamente da comuni, capitanerie di porto, provincie e regioni, alle quali si aggiungono le leggi regionali e i regolamenti dei singoli stabilimenti balneari ...

Autonomie regionali - Matteo Salvini : “Prima delL’estate il Consiglio dei ministri darà l’ok” : "Prima dell'inizio dell'estate", è questo il termine massimo per Matteo Salvini per avere l'ok del Consiglio dei ministri alle Autonomie regionali, che poi andrebbero in Commissione. Intervistato da Affaritaliani.it, il leader della Lega ha spiegato che "il progetto è pronto e di tempo se n'è perso già abbastanza".

Vento del Sud è il nuovo singolo dei Tiromancino per L’estate dopo l’approdo in Virgin : Il nuovo singolo dei Tiromancino è Vento del Sud. Il brano arriverà a stretto giro di settimane e segna l'approdo del gruppo romano in Virgin, dopo l'esperienza in Sony con la quale hanno rilasciato la raccolta di duetti Fino a qui, che comprende collaborazioni con alcuni dei maggiori artisti italiani. L'annuncio del cambio di etichetta è arrivato direttamente sui canali social dedicati al gruppo, nei quali è stato rivelato anche il ...

Di Maio : «Con Salvini oramai parlo soltanto in Consiglio dei ministri» Lo scenario : voto anticipato dopo L’estate : Il vicepremier pentastellato a #CorriereLive: «Prima c’era una collaborazione maggiore e al di là dei rapporti personali tutto è cominciato quando è scoppiato il caso Siri».