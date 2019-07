Le Regole del Delitto Perfetto in onda su Rai4 ogni giorno | dalla prima stagione

La Valletta : ok a sbarco della Alan Kurdi |Nota di Italia e Malta : "Basta - Regole Ue" : Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye prima dell'ok di Malta allo sbarco

Viola Davis e il test del sacchetto di carta : perché Annalise Keating de Le Regole del Delitto Perfetto ha fatto la storia della tv : Con la sua interpretazione di Annalise Keating de Le Regole del Delitto Perfetto, Viola Davis ritiene di aver innescato un cambiamento storico per il piccolo schermo e non vuole certo fermarsi qui. Prima attrice di colore ad aver vinto sia un premio Oscar che un Emmy Award (proprio per il ruolo della Keating, prima donna di colore a vincere come protagonista di una serie drammatica) e un Tony Award, la Davis ha raggiunto il successo in età ...

Calcio femminile - l’Italia può ancora qualificarsi alle Olimpiadi 2020? Malagò : “Parleremo con Infantino - c’è un non rispetto delle Regole” : L’avventura iridata della Nazionale italiana di Calcio femminile è finita con tutti gli onori del caso: i quarti di finale raggiunti e una promozione ottima della compagine in termine di gioco e di visibilità sono stati i tratti caratterizzanti dell’esperienza delle ragazze di Milena Bertolini. Lo stop imposto contro l’Olanda ha poi avuto una conseguenza importante sulla qualificazione olimpica, dal momento che le migliori tre ...

Sassoli (Pd) è il nuovo presidente del Parlamento Ue : «Cambiare le Regole di Dublino» : David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. L'eurodeputato Pd è stato eletto alla seconda votazione con 345 voti, a fronte della maggioranza necessaria...

Ong - anche Mediterranea pronta a violare le leggi : "Faremo come la Sea Watch - seguiremo le Regole del mare" : Le Ong pronte allo scontro con Matteo Salvini. Dopo la Sea Watch ci sono altre organizzazioni che in futuro non negano la possibilità di violare le leggi: "Noi facciamo monitoraggio nel Mediterraneo. Se dovessimo trovarci in una situazione in cui siamo l'unica imbarcazione che può svolgere il salvat

David Sassoli eletto presidente del Parlamento europeo. “Ora cambiare Regole sui migranti” : David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. È stato eletto coi voti di socialisti, popolari e liberali dopo una prima fumata nera in cui gli erano mancati 7 voti per raggiungere la maggioranza assoluta. All’europarlamentare dem, ex giornalista, vicedirettore e conduttore del Tg1, sono andati 345 voti, 11 in più rispetto a quelli necessari per il quorum. Tra i partiti italiani, solo il Pd l’ha votato. Forza Italia si è ...

Ufficiali le date di debutto di Grey’s Anatomy 16 - Le Regole del Delitto Perfetto 6 - The Good Doctor 3 e le altre serie ABC : ABC ha diffuso il calendario della sua programmazione autunnale con le dati di debutto di Grey's Anatomy 16, Le Regole del Delitto Perfetto 6, The Good Doctor 3 e le altre serie che torneranno in onda da settembre sull'emittente. Si parte dalla première di stagione di The Good Doctor 3, la serie con protagonista Freddie Highmore nei panni di uno specializzando in chirurgia affetto da autismo: la terza stagione debutta su ABC lunedì 23 ...

Palio di Siena - prima corsa a Piazza del Campo. Regole - storia - contrade e diretta tv : Alle 19.30 si correrà il primo Palio di Siena dell’anno, quello in onore della Madonna di Provenzano. Il secondo Palio sarà il 16 agosto, in onore della Madonna Assunta. In Piazza del Campo, dove si svolgerà la gara, sono attesi ministri, politici, personaggi dello spettacolo, diplomatici, sindaci e star di Hollywood: assisteranno alla gara, per esempio, l’attrice inglese Helen Mirren, pluripremiata e Oscar nel 2007 per per The Queen, la ...

Google vuole mettere delle Regole ai bot che analizzano i siti internet : Il Robots Esclusion Protocol permetterebbe ai webmaster di selezionare il materiale indicizzabile dai webcrawler. In foto la rappresentazione del Googlebot, web crawler di Big G (immagine: Getty Images/ creative) Google vuole rendere il robots exclusion protocol (Rep), meglio noto come robots.txt, uno standard internet dopo 25 di attività. Il protocollo consente ai proprietari dei siti di escludere i web crawler, bot che periodicamente ...

Conte : non chiediamo sconti all'Ue ma l'applicazione delle Regole : "I nostri conti sono in ordine. Questa è la ragione della nostra convinzione. Ci sono tutte le condizioni affinché non ci sia una procedura di infrazione. Non chiediamo sconti e favori. chiediamo l'applicazione delle regole, poi ci aspettiamo che le regole possano essere ridiscusse". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo. "Non era questa ...

Palermo Calcio atti finali - Tuttolomondo smentito : sue le responsabilità. FIGC intanto andrà nel rispetto delle Regole : La situazione si è delineate con il passare delle ore, il Palermo Calcio ormai è con due piedi fuori dai giochi. intanto Tuttolomondo viene smentito e la FIGC si prepara a far rispettare le regole “La Covisoc è al lavoro, ci sono criticità e andranno valutate dal nostro organismo di controllo. Ci limiteremo ad applicare … Continue reading Palermo Calcio atti finali, Tuttolomondo smentito: sue le responsabilità. FIGC intanto andrà nel ...

Caldo in città : dagli esperti le cinque Regole d’oro per prendersi cura del proprio animale da compagnia : Le alte temperature e l’umidità mettono particolarmente a rischio la salute degli animali domestici; i cani in particolar modo sono esposti a possibili shock, colpi di calore, fino ad arrivare a situazioni di collasso. In questo periodo particolarmente Caldo è dunque fondamentale che il nostro amico a quattro zampe abbia sempre la possibilità di abbeverarsi, e l’opportunità di trovare riparo e spazi freschi durante le ore più calde della ...