Le notizie del giorno ore 9 | 30

Ultime notizie Roma del 08-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata della redazione studio Roberta Frascarelli nuovo scontro governo NCC sulla nave Alex mediterranea con 54 migranti a bordo e sulla Alan kurdi della tedesca che ne ha soccorsi 65 per la prima giallo sull’accordo con Malta Mentre per la seconda il governo di bambino ha chiesto un porto sicuro senza avere risposta sono state trasferite dalla Alex su una motovedetta della Guardia Costiera i primi 13 ...

Le notizie del giorno (ore 21.30) : LA GRECIA SCARICA TSIPRAS, TRIONFA NUOVA DEMOCRAZIA DI MITSOTAKIS I conservatori al 40%, Syriza si ferma al 31%. L'estrema destra di Alba Dorata, rischia di restare fuori dal Parlamento. Il vincitore: mandato forte per cambiare, ora meno tasse. Erdogan il primo a congratularsi. Il premier sconfitto: fatte scelte difficili per il bene del Paese. SFIORATO UN NUOVO INCIDENTE IN LAGUNA, NAVE DA CROCIERA SBANDA VICINO ALLA BANCHINA La Costa ...

Le notizie del giorno (ore 19.30) : LA GRECIA SCARICA TSIPRAS, TRIONFA NUOVA DEMOCRAZIA DI MITSOTAKIS Exit poll danno i conservatori al 40%, con 10 punti più di Syriza. Punita la politica del rigore attuata dal premier, il 51enne rampollo della dinastia vince con la promessa di meno tasse e di tagli alle spese. Affluenza oltre il 60%. MALTA AUTORIZZA LO SBARCO DEI 65 MIGRANTI DELLA ALAN KURDI, INDAGATO IL CAPO MISSIONE DI MEDITERRANEA Trovata una soluzione per la nave della ...

Ultime notizie Roma del 07-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio da redazione domenica 7 luglio in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura la scadenza dell’ultimatum l’iran ed a seguito alle minacce Inizia ufficialmente la seconda fase del piano per ridurre i suoi obblighi previsti dall’accordo sul nucleare del 2015 Aumentando il livello di arricchimento dell’uranio al 5% dal 3,67 stabilito dall’accordo nell’ultimo anno ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : IRAN AVVIA L'ARRICCHIMENTO DELL'URANIO E RILANCIA "TRA 60 GIORNI NUOVE VIOLAZIONI SUL NUCLEARE" Come annunciato, Teheran comincia il suo distacco dall'accordo del 2015 già abbandonato dagli Usa. Un'ulteriore fase di superamento dei limiti scattera' entro due mesi "se non si troverà una soluzione con i Paesi firmatari". Mercoledì 'riunione speciale' dell'Aiea. HONG KONG, I MANIFESTANTI TORNANO IN PIAZZA Nuova protesta, la prima dopo ...

