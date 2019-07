Le nostre colline del Prosecco sono ora Patrimonio Mondiale dell' Unesco

gqitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) E alla fine arrivò il brindisi tanto atteso, ovviamente a base di bollicine. Ledeldi Conegliano e Valdobbiadenestate ufficialmente dichiarate'Umanità, come ha annunciato in anteprima il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi nelle scorse ore con un tweet trionfale: «Grazie alla loro bellezza paesaggistica, culturale, agricola unica e al gran lavoro promozionale di squadra del sistema-Paese», ha sottolineato il Ministro festeggiando il traguardo tricolore dei 55 siti nazionali iscritti nella prestigiosa lista. La proclamazione è avvenuta a Baku, in Azerbaigian, nel corsoa 43ª sessione del Comitato del. La candidatura era stata avanzata per la primissima volta nel 2010, e lo scorso anno era stata bocciata a sorpresa per soli due voti ...

