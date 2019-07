Le navi della Marina e della Guardia di Finanza a difesa dei porti

navi della Difesa saranno schierate davanti ai porti per sbarrare la strada alle ong : Nuove misure per il contrasto dell'immigrazione e per ostacolare l'operato delle Navi delle ong. Durante il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, convocato oggi dal ministro Salvini, è stato deciso che i mezzi della Difesa saranno schierati davanti ai porti italiani, per impedire l'attracco alle Navi umanitarie.Continua a leggere

Matteo Salvini risponde a Elisabetta Trenta : “navi della Marina non sono taxi per le Ong” : "Le navi militari non sono taxi" ribatte il ministro dell'Interno Salvini a quello della Difesa Trenta, che aveva denunciato il silenzio del Viminale di fronte all'offerta di usare le fregate della Marina per trasbordare a Malta i migranti della Alex. I due a sera si ritrovano fianco a fianco sul palco di un evento a Roma, ma non incrociano nemmeno lo sguardo. E il gelo rimane.Continua a leggere

Migranti - navi della marina e Guardia di finanza a difesa dei porti : Incremento dei controlli per ridurre le partenze dei Migranti (con utilizzo di radar, mezzi aerei e navali), presenza delle navi della marina e della Guardia di finanza per difendere i porti italiani. Sono due delle novità emerse dal Comitato nazionale ordine e sicurezza, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, in cui sono state previste nuove misure “contro l’immigrazione irregolare”. Rimane ...

Migranti - il ministro della Difesa Trenta : “Ho avvisato Salvini sulle ong ma non ha ascoltato. Manderò le navi militari” : “Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta”. A dirlo è la ministra della Difesa in quota M5s Elisabetta Trenta in un colloquio col Corriere della Sera nel quale ha commentato i recenti casi di scontro tra il governo italiano e le navi delle ong, la Sea Watch prima e la Mediterranea poi, ...

Alex - il disastro della portavoce di Mediterranea : "Impossibile navigare" - svela la vergogna della ong : Per capire con chi si ha a che fare, è interessante ascoltare quanto detto a Stasera Italia, su Rete 4, da Alessandra Sciurba, la portavoce della ong Mediterranea, a cui fa riferimento Alex, la barca a vela attraccata a Lampedusa infrangendo la legge e i cui migranti sono sbarcati nella notte tra sa

Migranti - le navi Alex e Alan Kurdi ancora ferme. L’apertura della Germania : “Pronti ad accogliere se c’è soluzione europea” : Una situazione “molto difficile” a bordo della barca a vela Alex, ferma al largo di Lampedusa con 41 Migranti a bordo. E l’attesa della Alan Kurdi in acque internazionali, rispettando il divieto di accesso in Italia notificato dalla Guardia di finanza, nell’attesa di un porto sicuro che l’equipaggio definisce “urgente”. Lo stallo nel Mediterraneo delle due imbarcazioni continua da oltre 24 ore, mentre ...

Sea Watch - Patronaggio : “Manovra Carola? E’ reato secondo il codice penale e della navigazione”. Su Salvini non risponde : Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, lasciando la commissione Giustizia di Montecitorio, dove è stato audito sul ‘Decreto Sicurezza bis‘ afferma che la manovra della Capitana della Sea Watch, che ha portato all’impatto con la motovedetta della Guardia di Finanza: “Noi ci limitiamo a valutare una condotta a fini penali. Condotta (la decisione di Carola Rackete di non rispettare l’alt l’approdo nel porto ...

Venezia - tuffo nel canale della Giudecca per impedire il traffico : assolti 16 attivisti del comitato “No grandi navi” : Nel 2016, durante una protesta contro l’occupazione delle acque lagunari da parte delle imbarcazioni da crociera, sedici attivisti del comitato “No grandi navi” si erano tuffati nel canale Veneziano della Giudecca per cercare di impedire, simbolicamente, il transito delle navi. Accusati di interruzione di pubblico servizio dalla Procura di Venezia, oggi gli attivisti, difesi dall’avvocato Giuseppe Romano di Treviso, sono ...

Grandi navi Venezia - Toninelli boccia l’idea della Lega : “Criticità su sicurezza”. Allo studio due possibili soluzioni : Il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha effettuato un sopralluogo a Venezia e in Laguna per verificare di persona le soluzioni possibili del problema della Grandi navi. E ha dichiarato che sono solo due: far attraccare le navi nel porto di Chioggia o realizzare un terminal alla bocca di porto del Lido, in zona San Nicolò. Ha bocciato in modo netto, la soluzione caldeggiata dal ministro Matteo Salvini, dal governatore Luca Zaia e ...

Barbara Paolombelli demolisce Matteo Renzi : "Peggior leader della storia. Arrogante - quando gli telefonavi..." : A demolire senza appello Matteo Renzi ci pensa Barbara Palombelli. Lo fa in studio da Francesca Fagnani a Belve, sul Nove, dove all'ex premier del Pd dedica queste parole: "Il peggior leader della storia della sinistra degli ultimi 20 anni è stato l’ultimo, Matteo Renzi perché lui semplicemente non

Salvini-Di Maio - vertice della pace ma si naviga a vista : taglio delle tasse in agenda : «Il governo deve andare avanti». Lo scrivono in una nota congiunta, quasi fosse un imperativo categorico. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedono. Il primo faccia a faccia di cui si...

Scontro tra navi a Venezia - indagati pilota e comandante della nave : Crociera annullata e biglietti rimborsati. La MSC Cruises conferma che il "comandante della MSC Opera e il DPA (Designated Person Ashore) sono stati consegnati gli avvisi di garanzia e la relativa iscrizione nel Registro degli indagati della Procura della Repubblica di Venezia". La procura ha anche messo sotto sequestro i sistemi di movimento "Opera": oltre alla scatola nera, sotto "indagine" c'è tutto il sistema di controllo dal timone ...

Venezia : sindaco e politici chiedono lo stop alle grandi navi nel Canale della Giudecca : Ieri mattina, a Venezia, una nave da crociera Msc ha urtato un battello nel Canale della Giudecca. Per fortuna, l'incidente ha causato solo lievi feriti. Dopo l'accaduto, il sindaco in primis e molti altri personaggi del mondo della politica sono tornati a ribadire il fatto che nel Canale Veneziano, le grandi navi da crociera non dovrebbero passare. Il primo ad esprimere questo pensiero è stato il ministro dell'interno Matteo Salvini. ...

Toninelli : "Entro giugno stop alle grandi navi nel Canale della Giudecca" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è intervenuto sulla notizia del giorno, ossia l'incidente avvenuto nel Canale della Giudecca a Venezia, dove una nave da crociera si è scontrata con un battello e si è schiattante contro una banchina. Il governatore del Veneto Luca Zaia aveva interpellato direttamente il ministro diffondendo una nota in cui scriveva:"L’incidente avrebbe potuto risolversi una tragedia. Apprendo ...