A Le Iene sboccia l’amore... chi è la nuova coppia bomba?

(Di lunedì 8 luglio 2019) Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo de Le. Il programma la cui conduzione della domenica è affidata a Nadia Toffa e, a rotazione, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Ogni martedì, invece, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, in compagnia della Gialappa’s Band. Il programma di grande successo ha visto nascere tantissime ‘’ che poi hanno fatto strada nel mondo del giornalismo ma anche della politica.Ma anche tante coppie. E così due dei volti del programma sono usciti allo scoperto confermando di essersi fidanzati. Veronica Ruggeri ha ritrovatograzie a un collega. Già lo scorso anno l’inviata aveva avuto una storia con Stefano Corti. I due avevano deciso di lasciarsi un anno dopo. Ad annunciarlo erano stati i diretti interessati su Instagram.“Ragazzi, io e Stefano ci siamo divertiti a condividere i piccoli momenti della nostra storia e come avrete notato in queste ultime settimane non succede più!”, aveva scritto Veronica sul suo account. “Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremmo sempre tanto. Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme”, aveva aggiunto la Ruggeri.

Il post era stato condiviso da Corti, che aveva preferito non aggiungere altro alle dichiarazioni della sua ex fidanzata. A qualche mese dalla fine della storia con Corti l’inviata ha ritrovato l’amore grazie a Nicolò De Devitiis. Veronica e Nicolò farebbero coppia fissa da tempo e si sarebbero fatti vedere insieme fra abbracci e coccole al concerto di Gazzelle, che si è tenuto sabato 6 luglio a Roma. I due erano lì per festeggiare il 29esimo compleanno di lui.E se Veronica Ruggeri prima di questa relazione ne ha avuta una con Stefano Corti, Nicolò De Devitiis è finito su tutti i tabloid tricolore per la sua relazione con la Miss Italia Eleonora Pedron. Sui social usa lo pseudonimo di “Divanoletto”. Ha spiegato a Vanity Fair: “È un modo simpatico per descrivermi. Non sto fermo un attimo. Ho imparato questo mestiere sul campo, facendo tanta gavetta. Sto sveglio fino alle 2 di notte per cercare i servizi da proporre alle Iene, c’è molta competizione“.