Lazio | Lega domani incontra associazioni caccia alla Pisana

Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato Facebook di 1 milione di euro per vioLazioni legate al caso “Cambridge Analytica” : Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato Facebook di 1 milione di euro per violazioni legate al caso “Cambridge Analytica”, che dimostrò l’uso scorretto di un’enorme quantità di dati prelevati da Facebook, da parte di un’azienda di

Uomini e Donne - Deianira Marzano - "segnaLazione" per Angela Nasti : "Non era interessata a nessuno - è ancora legata al suo ex" : Quando si tratta di smascherare, o perlomeno tentare di farlo, un personaggio televisivo noto al grande pubblico, la social influencer Deianira Marzano non si tira mai indietro. Tra le sue "vittime", fino ad ora, troviamo Mara Fasone, Lara Rosie Zorzetto, Giulia Provvedi de Le Donatella e Tommaso Zorzi.In quest'occasione, Deianira ha raccolto e diffuso in men che non si dica una "segnalazione" riguardante Angela Nasti, ex tronista di Uomini e ...

Un “vecchio” vampiro in Legacies 2 : le riveLazioni di Julie Plec sul nuovo personaggio : Chi ha seguito The Vampire Diaries e The Originals non è mai stanco di vampiri soprattutto se poi ha deciso di continuare il suo percorso guardando lo spin off delle due serie. Legacies 2 tornerà in onda negli Usa ad ottobre regalando ai fan i dettagli di quello che succederà dopo il rocambolesco finale della prima stagione. Hope non esiste più, almeno nelle menti di chi l'ha amata ma siamo sicuri che tutto tornerà alla normalità, se tale può ...

Matteo Salvini ridisegna la Lega : rivoluzione a Roma e nel Lazio - le due "Miss" che comanderanno : La Lega alla conquista di Roma e del Lazio, con vertici tutti nuovi a cominciare da una donna, la giovane Flavia Cerquoni, coordinatrice della Capitale. È il Tempo a delineare la mappa del potere all'interno del Carroccio, che prosegue la sua espansione verso Sud. Passaggio d'obbligo nella Capitale,

Diego Armando Maradona sotto cura : la riveLazione del legale del Pibe de Oro : Maradona soffre di insonnia: l’ex calciatore argentino costretto a sottoporsi ad una cura del sonno Problemi per Diego Armando Maradona: sembra che il Pibe de Oro soffra di insonnia. Il legale dell’ex calciatore ha rivelato ad America Tv che Maradona si sta sottoponendo ad una cura del sonno perchè i medicinali assunti finora non hanno dato l’effetto sperato. Maradona, rientrato in Argentina per un intervento al braccio ...

“Lega e Fratelli d’Italia senza Forza Italia sarebbero maggioranza in Parlamento”. SimuLazione basata su voti alle Europee : Se la Lega decidesse di capitalizzare il 34,3% appena raccolto nelle urne alle Europee, facendo cadere il governo per tornare subito al voto, l’Italia potrebbe ritrovarsi sotto la guida di un esecutivo sovranista composto dal Carroccio e da Fratelli d’Italia, forte di una maggioranza solida alla Camera e al Senato. È il risultato di una delle simulazioni effettuate da Quorum, Youtrend e Istituto Cattaneo sulla base dei risultati del ...

SimuLazione Europee : Lega e Fratelli d'Italia avrebbero la maggioranza in entrambe le Camere : Se le Europee fossero state elezioni politiche, oggi il centrodestra avrebbe una solida maggioranza sia alla Camera sia al Senato. Non solo: anche una “mini” coalizione sovranista fatta da Lega e Fratelli d’Italia potrebbe tranquillamente esprimerne una. È quanto emerge da una elaborazione di Quorum/YouTrend per Cattaneo Zanetto sulla base dei voti espressi alle elezioni di domenica scorsa. Dati che vanno ...