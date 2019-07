Lavoratori rientrati dall’estero | elenco incentivi e agevolazioni

leggioggi

(Di lunedì 8 luglio 2019) Incentivato il rientro dei. Al fine di combattere il fenomeno della “fuga dei cervelli”, ossia persone fisiche altamente qualificate che si trasferiscono all’estero, il governo ha inserito nel Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni in L. n. 58/2019) alcune misure per rendere ancora più incentivante il ritorno nel Paese di origine. Le novità, che decorrono dal 1° gennaio 2020, sono contenute principalmente nell’art. 5 del predetto decreto legge e s’inseriscono nel corpus normativo dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Ma quali sono gliper favorire il rientro di? È necessario iscriversi all’Aire per fruire dei benefici? Andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio tutte le tipologie dipreviste in caso di trasferimento della residenzain ...

