L’annuncio dell’Iran | “Superato il limite di arricchimento dell’uranio | lo scopo è

(Di lunedì 8 luglio 2019) L’Iran ha annunciato di avere superato ildidi uranio al 3.67% fissato dall’accordo internazionale sul nucleare iraniano del 2015. Il portavoce dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica, Behrouz Kamalvandi, ha confermato l’avvio della “seconda fase” del piano di riduzione degli impegni previsti dall’intesa: “Al momento non è necessario l’al 20%. Messo da parte ilal 3,67% non abbiamo più ostacoli“. L’Iran però insiste sulla natura “pacifica” del suo programma nucleare. La decisione di arricchire l’uranio al di sopra dei livelli consentiti dall’accordo internazionale sul nucleare iraniano sarebbe motivata dalle “esigenze di sviluppo economico” e gli scopi sono “assolutamente pacifici“, ha precisato il portavoce del ...

