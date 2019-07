Lady Gaga | le prime foto non ritoccate della sua linea beauty

Lady Gaga al Pride Live a New York. Poi va a servire nel locale del padre : Lady Gaga è stata protagonista del Pride Live con un'esibizione prima della parata tra le vie di New York. Poi sui social si è fatta riprendere mentre serve da bere ai clienti del locale del padre. Con la marcia WorldPride svoltasi a New York, si è concluso questo fine settimana il Pride Month (il mese dell’orgoglio gay americano), evento organizzato da Prive Live per celebrare i 50 anni dell’omonima organizzazione no profit e ...

Glastonbury 2019 : le migliori performance di sempre (aspettando Lady Gaga?) : T. Rex (1970)The Smiths (1984)The Cure (1986)Pulp (1995)Radiohead (1997)Hole (1999)David Bowie (2000)Oasis (2004) Muse (2004)Fatboy Slim (2007)Jay-Z (2008)Lady Gaga (2009)Blur (2009) Florence and the Machine (2010)Beyoncé (2011)Arctic Monkeys (2013)The Rolling Stones (2013)Lily Allen (2014)Lana Del Rey (2014)Coldplay (2016)Infilate le galoche ai piedi: è tempo di impantanarsi nel memorabile fango di Glastonbury, il Festival musicale più trendy ...

Lady Gaga e Bradley Cooper ancora insieme e i fan sperano : I fan della coppia d'oro degli Oscar presto potrebbero vedere di nuovo insieme i loro beniamini al cinema in un film di fantascienza in cui Lady Gaga interpreterà il ruolo del grande amore del personaggio di Bradley Cooper. \\ Da quando è uscito "A Star Is Born", i fan vogliono assolutamente rivedere sullo schermo la coppia d’oro formata da Lady Gaga e Bradley Cooper. Anche i produttori spingono in questa direzione, certi che i due ...

Lady Gaga a muso duro contro i critici sul palco a New York : “Volevano abbattermi - oggi ho un Oscar” : Si è tolta un sassolino dalla scarpa Lady Gaga, parlando dal palco dell'Apollo Theatre di New York, la sua città, durante il suo debutto nell'iconico club di Harlem lunedì 24 giugno. In scena per un concerto privato per circa 1500 persone, iscritti a SiriusXM e clienti Pandora, la popstar ha parlato molto al pubblico tra un brano e l'altro della sua scaletta, una versione ridotta di quella attualmente realizzata nella residency Enigma a Las ...

Lady Gaga potrebbe avere un ruolo nel Marvel Cinematic Universe e per la gioia dei fan, se la notizia fosse confermata si ricongiungerebbe con Bradley Cooper… Ecco tutti i dettagli sull'incredibile rumor! Lady Gaga e Bradley Cooper di nuovo insieme in un film targato Marvel Studios?

Lady Gaga e l’importanza del pronome per le persone LGBTQ+ in un emozionante discorso sul palco (video) : In questo mese dell'orgoglio LGBTQ+ ricco di iniziative a tema in tutto il mondo, Lady Gaga continua a lanciare messaggi d'inclusione dai palcoscenici dei suoi concerti. Dopo aver cantato avvolta nella bandiera arcobaleno a Las Vegas, stavolta ha pronunciato un accorato discorso dal palco del suo show privato all'Apollo Theater di New York, destinato a pochi privilegiati spettatori. Sul palco dell'iconico club di Harlem, che ha ...

Se Bradley Cooper e Lady Gaga tornano insieme (al Festival di Glastonbury) : Oscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaLady Gaga e Bradley Cooper potrebbero ritornare. Sullo stesso palco, per la prima ...

Lady Gaga e Bradley Cooper - duetto insieme al Glastonbury Festival? : Lady Gaga e Bradley Cooper, dopo il duetto romantico sul palco degli Oscar 2019 potrebbero tornare a esibirsi insieme al Glastonbury Festival. Gli attori di “A Star is Born” faranno ancora sognare i fan con il loro feeling? Lady Gaga e Bradley Cooper, ancora insieme dopo la fine dei rispettivi rapporti sentimentali? Bradley Cooper è da poco tornato single dopo ... Leggi tuttoLady Gaga e Bradley Cooper, duetto insieme al Glastonbury ...

Lady Gaga convince il principe William ad aiutare i senzatetto della comunità LGBTQ+ a Londra : Dopo aver annunciato con la sua Born This Way Foundation il finanziamento di un programma di educazione alla salute mentale nelle scuole americane, Lady Gaga continua ad occuparsi di beneficenza e, in occasione del mese di giugno che tradizionalmente è dedicato all'orgoglio LGBTQ+, ha ottenuto un nuovo risultato. Su suo invito, infatti, il principe Williams sosterrà un ente di beneficenza che aiuta i giovani persone senzatetto e in ...

Nessun tour mondiale per Lady Gaga fino al 2021 - rinnovata per due anni la residency a Las Vegas (video) : Sembra proprio che, nonostante il sesto album in studio sia in lavorazione e presumibilmente uscirà il prossimo anno, Lady Gaga non andrà in un tour mondiale per almeno i prossimi due. Come ha confermato lei stessa sul palco, la sua residency a Las Vegas con lo spettacolo Enigma sarà rinnovata per altri due anni dopo il grande successo delle prime tranche di eventi. Durante l'ultimo spettacolo della seconda parte della sua residency al ...

MTV Film e Tv Awards trionfa Avengers: EndGame e il mondo Marvel, Best Show a Game of ThronesI premi del pubblico "giovane" di MTV, i premi che mischiano tutto generi e genere con attori e attrici insieme, Film e serie uniti, con Villanelle che ha provato a sfidare Thanos (non riuscendoci) come miglior Villain, riflettono i gusti del pubblico.Così il Best Show è Game of Thrones e il miglior Film Avengers: EndGame che ha anche il

Bradley Cooper - indiscrezione shock : “Irina Shayk era gelosa di Lady Gaga” : Bradley Cooper è di nuovo single e, secondo una nuova rivelazione proveniente da Hollywood, Irina Shayk era gelosa di Lady Gaga. La modella russa ha lasciato l’attore perché sospettava un tradimento con la popstar? Ecco le recenti indiscrezioni! Bradley Cooper ha recitato con Lady Gaga nel film A Star is born e l’intesa tra i due attori mentre interpretavano Shallow durante gli Oscar ... Leggi tuttoBradley Cooper, indiscrezione ...