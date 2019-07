L’addio fra Giulia Salemi e Francesco Monte | parla la mamma | «La verità verrà fuori | le

Francesco Monte choc dopo L’addio con Giulia Salemi sono stato minacciato : Su “Instagram” Francesco Monte dopo la fine della storia d’amore con Giulia Salemi ha detto di aver ricevuto minacce di morte: «Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici». Monte ha anche smentito di essere fidanzato negando i flirt che gli ...

Un posto al sole anticipazioni : FRANCO dà L’addio a CIRO : Parte una nuova settimana a Un posto al sole e sarà l’occasione per chiarire una trama che nella narrazione della soap era rimasta un po’ in sospeso… Durante l’inverno e soprattutto nel corso dei mesi in cui Gaetano Prisco (Fabio De Caro) era tornato a infastidire pesantemente FRANCO (Peppe Zarbo), avevamo ritrovato CIRO (Vincenzo Alfieri), il giovane pugile amico del Boschi. L’uomo era entrato a pie’ sospinto ...

Francesco Monte - dopo L’addio a Giulia Salemi rivela : “Ho ricevuto minacce di ustioni con l’acido e di morte” : “Intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta”. dopo la rottura con Giulia Salemi, Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda e lo ha fatto in un lungo post su Instagram in cui si è sfogato dando la sua versione dei fatti e rivelando di aver ricevuto negli ultimi giorni minacce di morte. “minacce di ustioni con acido, di morte (paradossale), di incidenti mortali (tutto questo documentato e ...

Ti voglio bene! Giulia Salemi dopo L’addio a Francesco Monte : È finita tra Francesco Monte e Giulia Salemi, la coppia nata all’interno della Casa del GF Vip. E poco dopo l’addio, stando al gossip, lui avrebbe già voltato pagina. L’ex tronista di Uomini e Donne (e storico ex di Cecilia Rodriguez) sarebbe infatti fidanzato con la modella Isabella De Candia. Il rumor correva da giorni sul web, anche a causa di alcune reciproche interazioni sui social con scambi di like. I due avrebbero già trascorso un ...

MotoGp – Matrimonio in arrivo in casa VR46 : Francesca Sofia Novello & co. si trasformano in… Ucce per L’addio al nubilato [FOTO e VIDEO] : Quando il gatto non c’è i topi ballano: Valentino Rossi e Uccio ad Assen per il Gp d’Olanda e le fidanzate Francesca Sofia Novello e Pamela se la spassano. Che divertimento all’addio al nubilato In casa VR46 si trova sempre il modo di far festa: è da due anni però ormai che non si festeggia per una vittoria di Valentino Rossi, che non sale sul gradino più alto del podio dal Gp d’Olanda 2017, ma il Dottore è riuscito ...

Chelsea - Zola verso la conferma nonostante L’addio di Sarri : ma l’ultima parola spetta a Frank Lampard : Ufficializzato l’addio di Sarri, il Chelsea potrebbe decidere di tenere Zola nel proprio staff, anche se l’ultima parola spetterà al nuovo allenatore Gianfranco Zola non dovrebbe lasciare il Chelsea, nonostante l’ufficialità dell’addio di Maurizio Sarri. Il vice del manager toscano, scelto peraltro dalla società e non dall’ex Napoli, potrebbe restare nello staff dei blues per mettere la propria esperienza al ...

Francesco Totti - L’addio polemico alla Roma : “Tenuto fuori da tutto - mai coinvolto” : “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al Ceo della Roma dove scrivo un pò di parole per me impensabili, inimmaginabili. Ho scritto: ho dato le mie dimissioni con l’As Roma, speravo che questo giorno non ci fosse mai stato, invece è arrivato questo fatidico giorno che per me è molto brutto e pesante”. Lo ha detto Francesco Totti annunciando il suo addio alla Roma in una conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni. ...

L’addio di Franco Zeffirelli nel giorno della nascita di Alberto Sordi : Uno scherzo del destino per due grandezze dello spettacolo italiano È giunta questa mattina la triste notizia della morte di Franco Zeffirelli. Il regista fiorentino è deceduto a Roma all’età di 96 anni dopo una brutta malattia. Con oltre 60 anni di lavoro, la passione per Shakspeare e la guida di ...

Dopo L’addio a Giulia Francesco Monte si consola con la sexy modella : Dopo essersi conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip, reality Mediaset condotto da Ilary Blasi, ed aver parlato di amore e convivenza, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno improvvisamente interrotto il loro rapporto. I motivi dell’addio son ancora misteriosi anche se “Spy” la scorsa settimana ha parlato di tradimento da parte dell’ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez.-- “Il crollo – ha fatto sapere il magazine ...

Roma - L’addio di De Rossi e l’abbraccio con Totti. Poi quella frase sussurrata all’ex capitano : “Io non volevo” : Lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano è entrato in campo, con una colonna sonora da lui scelta, accolto dai compagni e dallo staff con un mega gonfiabile con scritto DDR 16 che vola al cielo. C’è un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l’addio del numero 16. Lunghissimo applauso e abbraccio commosso di Ranieri, Pellegrini e Florenzi di De Rossi che è poi corso a bordo campo per abbracciare Bruno ...

Gf - Francesca De André e Gennaro Lillio ancora più vicini dopo L’addio a Giorgio - : Luana Rosato Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati andare a coccole e tenerezze dopo l'ottava puntata del GF16: tra loro pare sia scattato il bacio sotto le coperte La mattinata nella Casa del Grande Fratello 16 è iniziata tra coccole ed effusioni per Francesca De André e Gennaro Lillio, ripresi sotto le coperte mentre si lasciavano andare incuranti delle telecamere. Le immagini che hanno mostrato l’avvicinamento tra ...

Juanfran saluta l’Atletico Madrid : L’addio ai Colchoneros : “Sono stati anni meravigliosi, i migliori della mia carriera”. Il difensore Juanfran dice addio all’Atletico Madrid in un evento al Wanda Metropolitano ed in conferenza stampa. “Questi sono i miei ultimi giorni all’Atletico, spero di tornare presto: e’ casa mia. E’ un onore essere considerato una leggenda di questo club ed e’ incredibile che la gente pensi che io sia uno di loro”, ha ...