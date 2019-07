La tabaccaia rovinata dai ladri | Da 6 giorni dormo in negozio

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Aurora Vigne L'appello a Salvini: "Vengono tutti dall'Est Europa. Sono bestie in grado di fare un disastro in 5 minuti" "Sono sola, a 61 anni, contro bestie in grado di fare un disastro in meno di cinque minuti". Rosanna Sapori da 9 anni è la titolare di una tabaccheria a Zanica, in provincia di Bergamo, un'attività che per 8 anni non le ha mai dato problemi e che, dal 31 agosto scorso le sta rovinando la vita, bersaglio di una banda che lei giura essere di uomini dell'Est Europa. Piange mentre racconta all'Adnkronos l'ennesimo furto pesantissimo subito lunedì scorso. L'ultimo di una lunga serie. "Sono sei notti chesul pavimento per evitare che tornino a rubarmi la mia attività, i miei sacrifici. Nemmeno il cane porto con me, per paura che me lo ammazzino". Rosanna racconta il suo calvario, vittima di gente senza pietà "che ruba furgoni per usarli come arieti e ...