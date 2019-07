La svolta israeliana dei 5 stelle | C' è una nuova sensibilità

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Sulla locandina del convegno “Le relazioni Italia-Israele” c’è il simbolo del Movimento 5. Impensabile fino a poco tempo fa, quando Luigi Di Maio era andato in Israele per portare solidarietà a Gaza e allo stato palestinese di Hamas non sapendo che non si può entrare nella Striscia. Ora laè totale.Come al solito è il vicepremier grillino che vira verso posizioni eterodosse rispetto alle origini M5s, e in parte non condivise da quell’ala del partito filo palestinese guidata dal sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. Sta di fatto che il nuovo corso ha avuto inizio, dopo un lungo lavoro di dialogo intrapreso nell’ultimo anno dal capo politico con la comunità ebraica romana e italiana.L’apice di questo dialogo potrebbe essere una visita del vicepremier M5s in Israele. Ovviamente non per ...

