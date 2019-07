La Stazione Meteo di Vigna di Valle selezionata dalla WMO tra le “ultracentenarie da

Meteo - l’enorme tornado che ha cancellato Linwood - in Kansas - era un EF-4 : devaStazione - feriti e detriti a 75km di distanza [FOTO e VIDEO] : L’emergenza tornado è continuata per il 13° giorno consecutivo ieri negli Stati Uniti. Uno dei focolai più recenti è esploso in Kansas, dove un enorme tornado ha colpito nei pressi di Lawrence, come raccontato su MeteoWeb. Il mostruoso vortice si è fatto strada nella parte nordorientale dello stato, colpendo diverse comunità e innescando emergenze tornado a Kansas City e nelle aree circostanti. Almeno una dozzina di case sono state danneggiate o ...