La sfida infinita Messi-Ronaldo | l’argentino vince sul fronte fair play

(Di lunedì 8 luglio 2019) Chi è più forte? E’ questa la solita domanda che circola negli ambienti calcistici, i due fuoriclasse sono testa a testa nel numero di gol realizzati e palloni d’oro conquistati ma sulla differenza è netta. Dopo l’espulsione contro il Cile all’argentino è stato sventolato il cartellino rosso solo in un’altra occasione e nella gara d’esordio in un’amichevole contro l’Ungheria, nel 2005, in quindici anni al Barcellona, invece, neanche un’espulsione. Cristianoè stato invece espulso in diverse occasioni, undici in tutto tra Manchester United, Real Madrid e Juventus. Con i Red Devils e’ uscito anzitempo dal campo in due derby di Manchester, con i blancos in una finale di Copa del Rey contro l’Atletico e in un Clasico del 2017, infine con la Juventus CR7 ha collezionato un ...

