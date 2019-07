La settimana delle Borse | la lente è sulle banche centrali

settimana del Cervino : dal 15 al 21 luglio un’immersione nella conca naturale più bella delle Alpi : È pronto il calendario della Settimana del Cervino, il nuovo evento del Comune di Valtournenche per incentivare la frequentazione della località durante l’estate. Dal 15 al 21 luglio, tante proposte per sfuggire al caldo delle città e immergersi nella conca naturale più bella delle Alpi. Durante la Settimana dei Cervino, i visitatori potranno scoprire la montagna nei suoi mille aspetti e condividere con altri appassionati esperienze di sport e ...

Oroscopo della prima settimana di luglio : Vergine - momento di definizione delle priorità : Le previsioni dell'Oroscopo non smettono mai di stupire e, a volte, deludere coloro che si affidano ad esse. Le notizie si rincorrono sempre, indistintamente dall'essere positive o negative e si soffermano di volta in volta su ognuno dei 12 segni zodiacali. Questa volta toccherà alla Vergine soffermarsi per definire al meglio le proprie priorità, mentre la Bilancia riuscirà ad ascoltare ciò che il suo cuore le dice. Amore, fortuna e lavoro ...

GTA Online : La settimana delle ricompense doppie : Se sei stanco di sentirti dire che devi imparare un mestiere e che devi applicarti, Simeon ha buone notizie per te. Lui si occupa di recuperare veicoli e si dà il caso che tu sia un vero esperto nel campo. Questa settimana metti a frutto le tue abilità in qualsiasi missione di recupero della Premium Deluxe e ottieni GTA$ e RP doppi per i tuoi sforzi. Anche tutte le sfide della base ...

GTA Online : La settimana delle ricompense doppie : Se sei stanco di sentirti dire che devi imparare un mestiere e che devi applicarti, Simeon ha buone notizie per te. Lui si occupa di recuperare veicoli e si dà il caso che tu sia un vero esperto nel campo. Questa settimana metti a frutto le tue abilità in qualsiasi missione di recupero della Premium Deluxe e ottieni GTA$ e RP doppi per i tuoi sforzi. Anche tutte le sfide della base ...

Motocross - GP Russia MXGP 2019 : orari delle gare del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 7-9 giugno si disputerà il GP Russia 2019, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Si correrà sul tracciato di Orlyonok, sempre molto esigente per tutti i centauri ma allo stesso altamente spettacolare e avvincente: si torna in pista dopo una pausa di due settimane, riparte la lotta per il titolo iridato e questo appuntamento potrebbe essere determinante per l’intero campionato. Tony Cairoli si presenta all’appuntamento da ...

Dieta delle ciliegie : perdi 3 kg in una settimana : Ottime per depurare il sangue, le ciliegie sono delle eccellenti alleate della forma fisica! La loro inclusione nell’ambito di un regime dimagrante può dare, infatti, risultati molto interessanti. Il motivo? La ricchezza di fibre solubili. Queste ultime sono fondamentali per favorire il senso di sazietà, decisivo per qualsiasi percorso di dimagrimento. Questi frutti, che apportano meno di 60 calorie a singolo etto, sono anche ricchi di ...

Matteo Salvini annuncia : “Entro la settimana arriva la revisione delle scorte” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia che è in arrivo la revisione del sistema delle scorte: "Entro la settimana sarà pronto il dossier sulle scorte. Prevediamo una revisione dei criteri di sicurezza, che non vuol dire un discorso sui nomi ma un aggiornamento del grado di rischio in base a quello che diranno le forze di polizia".

Il Paradiso delle signore - prossima settimana : Valerio cerca di abusare della Guarnieri : La famosa serie televisiva “Il Paradiso delle signore” tornerà ad occupare la fascia pomeridiana di Rai 1 a partire dalla prossima settimana. I telespettatori potranno rivedere le repliche degli episodi della terza stagione, terminata lo scorso venerdì. Le anticipazioni ci dicono che Valerio Nervi si renderà protagonista di un bruttissimo gesto. Nel dettaglio, Marta Guarnieri si troverà in pericolo perché il suo promesso sposo in affari con suo ...

Il Paradiso delle Signore : dalla prossima settimana non va più in onda : Il Paradiso delle Signore va in vacanza. Giovedì 16 maggio e venerdì 17 maggio 2019 le ultime due puntate della stagione, in attesa del prossimo anno.

Lucifer è una delle serie Netflix più viste a una settimana dal debutto della quarta stagione : La quarta stagione di Lucifer ha debuttato su Netflix meno di una settimana fa, eppure i fan si sono già dati al binge watching sfrenato. Lo show, cancellato lo scorso anno da Fox, è stato acquistato dal colosso di streaming, che non si è lasciato sfuggire l'opportunità di promuovere una delle serie più amate a livello globale. La campagna mediatica indetta dai fan, che al grido di #SaveLucifer hanno cercato di attirare l'attenzione dei network, ...

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore prossima settimana : Marta e Vittorio si baciano : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Raiuno con la soap opera "Il Paradiso delle Signore", di cui i nuovi episodi sono attesi per la prossima settimana. Un appuntamento fisso ormai per il pubblico della rete ammiraglia della Tv di Stato che si è appassionato alle vicende dei vari protagonisti della soap opera, che sta ottenendo degli ottimi risultati d'ascolto. Le trame delle prossime puntate in onda come sempre alle 15:40 su Raiuno ...