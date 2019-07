La protesta che incatena la rabbia di provincia

Ai bambini vengono insegnati i diritti LGBTQ in alcune scuole britanniche : i genitori protestano : Due pinguini maschi stanno lottando per avere un bambino. Si siedono su una roccia per settimane, pensando che sia un uovo. Un guardiano dello zoo, che si sente dispiaciuto per loro, dà loro un vero uovo invece – che si schiude. “And Tango Makes Three” è una storia vera di pinguini maschi che adottano un uovo e allevano un pulcino insieme al Central Park Zoo di New York. È uno dei tanti libri per bambini sull’uguaglianza ...

Centomila albicocche gratis per tutti - la protesta : "Meglio regalarle che svenderle" : L'iniziativa portata avanti in Campania dalla Coldiretti: la frutta offerta gratuitamente a cittadini e turisti all'imbarco...

Rider - protesta a Milano : in piazza solo una ventina : “Nostri colleghi hanno paura di possibili ritorsioni. Anche io ne ho” : “Mentre il governo ci fa le promesse, noi fattorini continuiamo a morire per strada”. Nella giornata dello sciopero dei Rider, a Milano sono scesi in piazza una ventina di lavoratori del settore food delivery, le consegne di cibo a domicilio: “Tanti nostri colleghi hanno paura a metterci la faccia per le possibili ritorsioni dell’azienda, Anche io ho paura”, denunciano gli attivisti che si sono ritrovati in piazza XXV aprile. “Siamo i ...

Fabio e Nicole news - protesta fan : “Come fa a dire che Violeta è più bella?” : Risvolto inaspettato rottura Nicole e Fabio: le parole dell’ex tronista a Supervivientes lasciano di stucco Durante la sua partecipazione a Supervivientes, Fabio Colloricchio ha lanciato diverse frecciatine al vetriolo alla sua ex fidanzata Nicole Mazzocato, facendo emergere una storia d’amore ben diversa rispetto a quella che tutti noi abbiamo immaginato fino a pochissimo tempo fa. […] L'articolo Fabio e Nicole news, protesta ...

Bologna - scontri in piazza durante protesta per comizio di Forza Nuova : cariche e idranti : Tensione nel pomeriggio di lunedì a Bologna nel corso della manifestazione di protesta contro il comizio di Roberto Fiore, leader della formazione di estrema destra Forza Nuova in programma oggi. Quando manifestanti hanno provato a Forzare il blocco formato dalle forze dell'ordine è partita un carica.Continua a leggere

Firenze - protestano in duemila contro Salvini : tensione in piazza e cariche della polizia. Le immagini : Matteo Salvini è intervenuto dal palco in piazza Strozzi, a Firenze, mentre circa duemila persone si sono trovate per contestarlo in piazza della Repubblica, chiusa da transenne e forze dell’ordine. Oltre ai cori e agli striscioni contro il leader della Lega, ci sono stati momenti di tensione con la polizia. Nel video, uno dei tentativi dei manifestanti di forzare il cordone della polizia, con conseguente carica di alleggerimento. ...

In migliaia a Firenze protestano contro Salvini - cariche sui manifestanti : In migliaia a Firenze protestano contro Salvini, cariche sui manifestanti Sono in migliaia i manifestanti che hanno protestato a Firenze contro il comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini, cariche da parte della polizia. _Courtesy Facebook Salvatore Bancivenga Agenzia Vista Sono in migliaia i manifestanti che hanno protestato a Firenze contro il comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini, cariche da parte della ...

Firenze - in mille protestano al comizio di Matteo Salvini : cariche della polizia : Oltre mille persone si sono radunate in piazza della Repubblica per protestare contro Salvini: un centinaio di manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per raggiunge la vicina piazza Strozzi. "Dopo il Matteo di Rignano facciamo il Matteo padano" è scritto su uno striscione.Continua a leggere

In mille protestano a Firenze contro Salvini : cariche della polizia : Circa un migliaio di persone si è radunato in piazza Repubblica a Firenze, a circa 100 metri da piazza Strozzi dove alle 21 è previsto il comizio del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. I manifestanti hanno già cercato tre volte di sfondare il cordone delle forze dell’ordine. La polizia ha già effettuato tre cariche di alleggerimento.Tra le oltre mille persone che si sono radunate in piazza della ...

“Stonewall : The Temple” - la mostra che ricorda i moti di protesta che avevano dato il via alla rivoluzione LGBTQ : Per i cinquant’anni di lotte per i diritti civili, Napoli ricorda i moti di protesta di Stonewall che, nel 1969, avevano dato il via alla rivoluzione LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexsual,Transgender, Queer). Lo fa sia attraverso il reportage di una mostra fotografica “Stonewall: The Temple” di Vito Fusco - che sarà inaugurata venerdì 17 maggio, alle ore 17, negli spazi della casina Pompeiana in Villa Comunale - sia con la presentazione di un libro ...

La protesta degli striscioni arriva anche a Napoli : decine di lenzuola aspettando Salvini : La «protesta degli striscioni» contro il leader della Lega Matteo Salvini è arrivata anche a Napoli, città nella quale il vicepremier e ministro dell'Interno è...