La proprietà del Manchester City punta un club thailandese

L’uomo del giorno - Alberto Aquilani : il “Principino” diventato proprietario di una squadra : Nato a Roma il 7 luglio del 1984, Alberto Aquilani compie oggi 35 anni. Simbolo della Roma, cresciuto nelle giovanili, Aquilani debutta in Serie A a diciotto anni. Passa in prestito alla Triestina nel 2003-2004 e disputa un ottimo campionato di Serie B con gli Alabardati. Tornato alla Roma vi rimane fino al 2009 disputando oltre 100 gare con i giallorossi. Poi Liverpool, Juventus, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las ...

Morgan rivuole la sua casa ma il nuovo proprietario chiede il doppio dell'offerta - lui lo denuncia : Morgan da qualche tempo è protagonista di un'avventura che non trova pace: il pignoramento della sua casa stabilito dal Tribunale di Monza alla fine del 2017 e causato da alcune tasse non pagate. A seguito di ciò si è attivata immediatamente la solidarietà per il cantante che ha trovato conforto nell'aiuto di amici tra cui Vittorio Sgarbi che ha potuto donargli una sistemazione a Sutri dove Sgarbi è sindaco dal 2018. ...

Morgan denuncia il nuovo proprietario della sua casa : “Mi ha chiesto 500mila euro subito per riaverla” : Morgan ha denunciato in Procura a Monza il nuovo proprietario della sua ex casa di Monza, colui che se l’è aggiudicata all’asta dopo il pignoramento del Tribunale. Tramite il suo legale Roberto Iannacone, il cantante ha fatto sapere che l’acquirente si è detto disponibile a rivendergliela ma gli ha chiesto oltre il doppio dell somma da lui pagata all’asta. Motivo per cui Morgan si è sentito vittima di un tentativo di ...

I proprietari dell’Inter comprano Carrefour China : Cresce ancora Suning, il gruppo proprietario dell’Inter. Gli asiatici stanno acquistando infatti l’80% di Carrefour China, per un investimento di

proprietà della menta : Proprietà della menta e controindicazioni. Dalle tisane alle bevande rinfrescanti, come sfruttare al meglio i benefici della menta piperita. (altro…) The post Proprietà della menta appeared first on Idee Green.

"È come un membro della famiglia" : intervento sbagliato - risarcita la proprietaria del cane : La Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato un veterinario a risarcire la...

Adidas non ha la proprietà intellettuale delle tre strisce. Tribunale Ue annulla la registrazione del logo : Le tre strisce dell’Adidas? Non le appartengono e non sono un logo. Il simbolo tedesco, le famose tre strisce parallele, “non costituisce un marchio a motivi, ma un marchio figurativo ordinario” e non ha nell’Unione Europea “un carattere distintivo”. Questa almeno la decisione del Tribunale dell’Ue che ha confermato la nullità del marchio del brand sportivo, già sancita dall’Ufficio dell’Unione europea per la ...

Totti parla di nuova proprietà e il titolo della Roma schizza : La conferenza stampa di Totti, ieri, ha avuto ripercussioni anche in Borsa. Lo scrive Milano Finanza. L’ex capitano giallorosso ha detto chiaramente che se il club dovesse cambiare proprietà lui sarebbe disposto a tornare. Ebbene: dopo un’apertura negativa, passate le 17, nel giro di cinque minuti, le azioni del club hanno avuto un’impennata. “Tra le 17,05 e le 17,10, sono stati acquistati circa 600 mila pezzi. Operazioni che ...

Serie C - Teramo : Franco Iachini è il nuovo proprietario del club [DETTAGLI] : La società Teramo Calcio Srl ha una nuova presidenza. Franco Iachini è ufficialmente il nuovo proprietario del club. Il closing è avvenuto nella tarda serata di ieri, presso la Infosat, azienda del neo-presidente biancorosso, alla presenza del notaio Antonio Mastroberardino, dell’ex patron Luciano Campitelli, del vice-presidente uscente Ercole Cimini, e dei soci di minoranza. Franco Iachini, 55 anni, Ingegnere Elettronico, originario ...

Huawei deposita il nome del sistema operativo proprietario ma altri fornitori la snobbano : Mentre Huawei continua a lavorare sul suo sistema operativo proprietario, si moltiplicano le cattive notizie. Tokyo Electron e Western Digital hanno abbandonato il colosso cinese, e il lancio del nuovo notebook Matebook è stato cancellato proprio per via delle restrizioni statunitensi. Huawei riammessa alla SD Association, il Mate 20 Pro torna nella beta di Android Q Partiamo ...

5 proprietà benefiche del cetriolo : Il cetriolo è un ortaggio originario di quelle che una volta venivano chiamate le Indie orientali ed appartenente alla famiglia delle cucurbitacee. Ha forma allungata, colore verde scuro e buccia verrucosa, mentre internamente presenta una polpa quasi incolore contenente piccoli semi. Le prime coltivazioni del cetriolo risalgono a ben 5000 anni fa e in Italia le regioni in cui viene principalmente coltivato sono il Lazio e il Veneto. Questo ...

Il gruppo Cocoricò - proprietario della nota discoteca di Riccione - è fallito : Il gruppo Cocoricò, di cui fa parte la nota discoteca Cocoricò di Riccione, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Rimini lo scorso 4 giugno, che ha respinto la richiesta di concordato preventivo. La prima udienza fallimentare, scrive il Corriere di Romagna,

Alitalia - Lotito c'è : il proprietario della Lazio formalizza la proposta d'acquisto : "Ho salvato la Lazio posso farcela con Alitalia" diceva nell'aprile del 2008 il patron del club biancoceleste che...

Calcio - i dieci proprietari di club più ricchi del mondo : Capita di rado che parlando di Calcio e soldi non si citino i club più prestigiosi del mondo. Eppure in questa speciale classifica dedicata ai proprietari di società calcistiche più facoltosi del mondo non c'è spazio per Real Madrid, Manchester United, Barcellona e Bayern Monaco. Per le grandi d'Europa ci sono soltanto Juventus, Arsenal, PSG e Manchester United a tener alto il nome, per il resto le sorprese sono ...