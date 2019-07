La ministra Trenta dice che Salvini «non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta»

ministra Trenta : Lo avevo detto a Salvini : senza la missione Sophia torneranno le Ong. Non mi ha ascoltata : Quanto accaduto nei giorni scorsi nel Mediterraneo poteva essere evitato. "Lo avevo detto a Matteo Salvini , senza l'operazione Sophia torneranno le Ong. Non ha voluto ascoltarmi e ora si lamenta": così la Ministra Elisabetta Trenta risponde alle provocazioni del ministro dell'Interno riguardo al caso del veliero Alex.

