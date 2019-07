La ministra Trenta a Salvini | Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta

agi

(Di lunedì 8 luglio 2019) “Avvisai Matteo sulle ong e non mi ha ascoltata. Manderò le nostre navi”. Così titola il Corriere della Sera un colloquio con ladella Difesa Elisabettasulla situazione del momento. La riflessione o il passaggio chiave nelle parole dellasono queste: “Perché quanto sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non hasi”. Mesi fa il ministro dell'Interno aveva fatto sapere pubblicamente che l'Italia sarebbe uscita dalla missione europea Sophia “che prevedeva l'impiego delle navi militari per pattugliare il Mediterraneo” perché ritenuta “inutile e dannosa”. Ma la sospensione della missione ha finito anche con l'indebolire l'attività di vigilanza lungo le acque del Mediterraneo. Dice ora laal quotidiano milanese: “La Marina ...

