La Guardia di Finanza ha arrestato 12 persone che all’ospedale di Molfetta timbravano il

Fisco - nuovi controlli della Guardia di Finanza : rischiano gli "smemorati" : Non si tratta di una manciata di profili. Si è partiti dallo studio di 7.691 possibili casi di criticità fiscale per gli...

Lampedusa - migranti sbarcati nella notte. Alex sequestrato dalla Guardia di Finanza : Aggiornamento ore 23:50 - La Guardia di Finanza ha sequestrato il veliero Alex e di conseguenza il Viminale ha disposto lo sbarco dei migranti che erano rimasti ancora a bordo, 46, che saranno trasferiti nell'hot spot di Lampedusa.Salvini: "Consegnata acqua ma l’hanno rifiutata"Il veliero Alex della Ong Mediterranea Saving Humans è entrato pochi minuti dopo le 17 nel porto di Lampedusa, scortato da una motovedetta della Gdf e ...

Lampedusa - migranti sbarcati nella notte<br> Alex sequestrato dalla Guardia di Finanza : Aggiornamento ore 23:50 - La Guardia di Finanza ha sequestrato il veliero Alex e di conseguenza il Viminale ha disposto lo sbarco dei migranti che erano rimasti ancora a bordo, 46, che saranno trasferiti nell'hot spot di Lampedusa.Salvini: "Consegnata acqua ma l’hanno rifiutata"Il veliero Alex della Ong Mediterranea Saving Humans è entrato pochi minuti dopo le 17 nel porto di Lampedusa, scortato da una motovedetta della Gdf e ...

Mediterranea - noi arrivati prima della Guardia di Finanza : "Ancora non ci e' stato notificato nulla. Siamo assolutamente sereni perche' convinti di avere operato correttamente e perche' abbiamo gia' presentato un esposto alla magistratura. Diciamo che questa volta siamo arrivati prima della Guardia di Finanza". Cosi' il capo missione di Mediterranea Erasmo Palazzotto, commenta la decisione del Viminale di fare sbarcare tutti i migranti a bordo della Alex, sequestrare l'imbarcazione e indagare tutto ...

Alan Kurdi - atto di guerra : rotta verso Lampedusa - si muove la Guardia di Finanza : "Con 65 persone soccorse a bordo ci stiamo dirigendo verso Lampedusa. Non siamo intimiditi da un ministro dell'Interno ma siamo diretti verso il più vicino porto sicuro. Si applica la legge del mare, anche quando qualche rappresentante di governo rifiuta di crederlo". Così la ong tedesca Sea Eye,in

La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato 11 persone per un’inchiesta su Onlus che lucravano sull’accoglienza di migranti : La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato 11 persone per un’inchiesta su quattro Onlus che secondo l’accusa lucravano sull’accoglienza di migranti. Secondo la procura di Milano, che ha indagato sul caso, le quattro Onlus avevano presentato documenti falsi per

Ponte Morandi : Guardia di Finanza divulga immagini inedite del crollo : Genova – Il video piu’ atteso ora e’ pubblico. La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso questa mattina le immagini del crollo della pila 9 del Ponte Morandi, lo scorso 14 agosto, che ha provocato la morte di 43 persone. Si tratta di quella che molti considerano la “prova regina” all’interno del processo che portera’ a individuare eventuali responsabilita’: 3.12 minuti, per due diverse ...

Porto Empedocle - Carola in tribunale scortata dalla Guardia di Finanza. Presidio in solidarietà alla capitana : E’ stata accolta al grido di “Carola, Carola, Carola“. Una vera e propria incitazione, mentre metteva piede sulla banchina di Porto Empedocle (Ag) lasciandosi alle spalle la motovedetta della Guardia di finanza, per il comandante della Sea Watch3, Carola Rackete. Associazioni e cittadini hanno espresso solidarietà anche alzando al cielo le coperte termiche: quelle utilizzate per i soccorsi dei migranti. Ma c’è stato anche chi, ...

Scortati o recuperati dalla Guardia di Finanza sono in arrivo altri 55 migranti : Aggiornato alle ore 17,22 del 30 giugno 2019. La nave dell'Ong Open Arms ha localizzato una barca di legno proveniente dalla Libia con 40 persone a bordo, tra cui 4 bambini e 3 donne incinte "con alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di attraversamento". Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa in un tweet. "Li abbiamo assistiti e abbiamo attivato le amministrazioni competenti per prenderli in carico. Ora sono Scortati ...

Un barcone con 40 migranti procede verso Lampedusa scortato dalla Guardia di Finanza : Aggiornato alle ore 17,22 del 30 giugno 2019. La nave dell'Ong Open Arms ha localizzato una barca di legno proveniente dalla Libia con 40 persone a bordo, tra cui 4 bambini e 3 donne incinte "con alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di attraversamento". Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa in un tweet. "Li abbiamo assistiti e abbiamo attivato le amministrazioni competenti per prenderli in carico. Ora sono scortati ...

Carola Rackete ha chiesto scusa alla Guardia di Finanza : Carola Rackete si è scusata con i finanzieri dopo il suo arresto, ammettendo di avere compiuto una manovra sbagliata nel tentativo di attracco al porto di Lampedusa. Lo riferiscono fonti della Sea watch. Le scuse sarebbero arrivate nella caserma della Guardia di finanza dove la capitana tedesca, ora ai domiciliari nel centro di accoglienza dell'isola, è stata trattenuta dalle 3 della notte scorsa alle 9 del mattino, nell'ufficio del ...

Carola Rackete avrebbe chiesto scusa alla Guardia di Finanza : Carola Rackete si è scusata con i finanzieri dopo il suo arresto, ammettendo di avere compiuto una manovra sbagliata nel tentativo di attracco al porto di Lampedusa. Lo riferiscono fonti della Sea watch. Le scuse sarebbero arrivate nella caserma della Guardia di finanza dove la capitana tedesca, ora ai domiciliari nel centro di accoglienza dell'isola, è stata trattenuta dalle 3 della notte scorsa alle 9 del mattino, nell'ufficio del ...

Sea Watch - il momento dell’incidente con la motovedetta della Guardia di Finanza : (Agenzia Vista) Lampedusa, 29 giugno 2019Sea Watch, il momento dell'incidente con la motovedetta della Guardia di FinanzaIl momento in cui la Sea Watch, entrando nel porto di Lampedusa per attraccare, rischia di speronare una motovedetta della Guardia di Finanza. /courtesy Lega LampedusaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Sea Watch 3 ? ...

La Sea Watch forza ancora il blocco. Fermata a un miglio da Lampedusa. Guardia di Finanza a bordo : La Sea Watch ha provato ad entrare nel porto di Lampedusa ma è stata bloccata dalle autorità italiane. «Questa mattina, intorno alle 10, la nave ha mandato una comunicazione alle autorità, informandole del fatto che siano ormai trascorse 24 ore dalla dichiarazione dello stato di necessità che ha costretto l’ingresso nelle acque territoriali. Alle 1...