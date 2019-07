La formazione della Roma 2019-20 | Pau Lopez e Diawara nell' undici tipo di Fonseca

Trasformazione digitale : l’indagine della Corte dei conti sul Piano triennale per l’informatica : La Corte dei conti ha avviato la prima indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome). l’indagine si propone di fornire al Parlamento una fotografia sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte delle amministrazioni territoriali richiamando l’attenzione sulla necessità di portare a compimento le attività operative ...

Università della birra insieme ad Acer per la migliore formazione : birra oltre ad essere un piAcere sempre ma soprattutto nelle calde serate estive, diventa anche un modello formativo nuovo che nasce come risultato di un percorso di crescita della vocazione birraria nel nostro Paese, con l’obiettivo di favorire e accompagnare le potenzialità di sviluppo del mercato della birra in Italia. Divulgare cultura e competenze in ambito birrario agli operatori del settore (Ho.Re.Ca. e Modern Trade) e creare opportunità ...

Danni a 360 gradi ai genitori non informati della malformazione del feto : Ai genitori non informati sulla malformazione della figlia, oltre al danno da nascita indesiderata,spetta anche il risarcimento per il danno alla persona che deriva dall’invalidità permanente. I medici e...

Ancora scontri tra laureati in Scienze della formazione primaria e diplomati magistrale : Tra i precari storici del mondo scolastico, con riferimento in particolare alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia, troviamo gli insegnanti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s 2001/2002 e gli insegnanti in possesso della laurea in Scienze della formazione primaria. Il Ministro Bussetti, per risolvere il prima possibile il problema della precarietà, sta procedendo, come promesso, nell’indizione dei concorsi ai fini ...

Nel futuro intese contrattuali tra i colossi della rete e gli editori dell'informazione : Dagli Stati Uniti rimbalza una notizia destinata a rinfocolare le polemiche sul rapporto, ancora squilibrato, tra i colossi del web e i produttori di informazioni giornalistiche.Il 40% dei click di Google arriva dalle notizie. Nel 2018 il gigante di Mountain View ha guadagnato almeno 4,7 miliardi di dollari grazie alle notizie pubblicate su Google News.La stima arriva da uno studio della News Media Alliance, l’alleanza che raggruppa gli ...

In che modo la nuova Clarke influirà in The 100 6? Eliza Taylor parla della sua “trasformazione” : The 100 6 ha messo in atto uno scioccante colpo di scena. Nell'ultimo episodio andato in onda, Russell e Simone hanno impiantato la mente di Josephine nel corpo di Clarke. In questo modo i due diabolici leader di Sanctum hanno riportato "in vita" loro figlia: ma fino a quanto durerà questa pazzia? Madi o Bellamy si renderanno conto di non aver di fronte la loro Clarke? TV Guide ha intervistato Eliza Taylor a proposito di questo colpo di scena ...

Terremoti e rischio sismico : i satelliti Sentinel-1 per il monitoraggio della deformazione del suolo - il caso della Toscana : Uno studio dei ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e di TRE ALTAMIRA, pubblicato su Nature, ha messo in luce le potenzialità della costellazione di satelliti Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il continuo monitoraggio della deformazione del suolo, applicandole al caso della Toscana. “Il lancio dei sensori di Sentinel-1 ha aperto nuove possibilità per le applicazioni dell’interferometria ...