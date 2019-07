La Corte dell' Aja decide sui Marò L' Italia | Riconosca l' immunità | per l' India sono

Alla Corte arbitrale dell’Aia è iniziata l’udienza per decidere chi tra Italia e India abbia la giurisdizione per decidere sui fucilieri Latorre e Girone : Alla Corte arbitrale internazionale dell’Aia è iniziata l’ultima udienza per decidere chi tra Italia e India abbia la giurisdizione per decidere sul caso dei due i fucilieri della marina Italiana, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati dal 2012 dell’omicidio di due

Trasformazione digitale : l’indagine della Corte dei conti sul Piano triennale per l’informatica : La Corte dei conti ha avviato la prima indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome). l’indagine si propone di fornire al Parlamento una fotografia sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte delle amministrazioni territoriali richiamando l’attenzione sulla necessità di portare a compimento le attività operative ...

La Corte dei Conti della Toscana ha condannato Matteo Renzi a pagare 15mila euro per danno erariale : La Corte dei Conti della Toscana ha condannato in primo grado Matteo Renzi a pagare 15mila euro per danno erariale, nonostante la richiesta di archiviazione da parte della procura di Firenze (cioè l’accusa). I fatti risalgono al 2005, quando l’ex presidente del Consiglio era

Giulia Cavaglia e Giulio Raselli - riavvicinamento in corso? Le parole dell’ex Corteggiatore : Ora che Giulia Cavaglia è tornata single dopo la breve storia d’amore con Manuel Galiano alcuni fan della tronista hanno sperato in un suo ripensamento e un riavvicinamento a Giulio Raselli, l’altro corteggiatore che però la torinese non scelse a Uomini e donne. Lui dopo la delusione del primo momento è volato in Sardegna come tentatore della corrente edizione di Temptation Island ma essendo le registrazioni terminate è di nuovo ...

Milano Pride - il Corteo sfila con i colori arcobaleno dei diritti Lgbt e con l’oro delle coperte termiche dei migranti : Bandiere arcobaleno e oro sventolano alla manifestazione dell’orgoglio Lgbt che sta sfilando per le vie del capoluogo lombardo in occasione del Milano Pride. “La prima volta fu rivolta“, si legge nello striscione che apre il corteo: l’edizione 2019 celebra il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, che nel 1969 a New York diedero vita al movimento di liberazione Lgbt. Quest’anno, nella bandiera simbolo dei ...

Nastri D’Argento 2019 - Stefano Fresi e Paola Cortellesi migliori attori di commedia - Bangla il film dell’anno : Nastri D'Argento 2019, domani la premiazione al Teatro Antico di Taormina, Fresi e Cortellesi i primi vincitori, Bangla commedia dell'anno Sono stati svelati i primi vincitori dei Nastri ...

Emmanuel Macron - il richiamo della Corte dei Conti : "Francia - il debito preoccupa" : Non è solo il governo italiano a dover far tornare i Conti sul debito, anche la Francia sembra avere qualche difficoltà. A lanciare l'allarme è la Corte dei Conti francese, questa volta sulle finanze di Parigi. Il presidente Emmanuel Macron era stato già avvisato qualche settimana fa da Christine La

Corte dei Conti avverte sulla flat tax : "Rischi gravi da un taglio shock delle tasse" : La Corte dei Conti lancia un avvertimento sulla flat tax. Si può fare, ma deve essere graduale, perché un taglio imponente porterebbe “gravi rischi” sulla tenuta dei Conti pubblici. Ma la magistratura contabile solleva perplessità anche sulle tendenze della spesa pubblica. E rimarca la necessità di far calare il debito pubblico, insostenibile per la finanza italiana.Il procuratore generale, Alberto ...

Corte dei Conti : “Debito ai limiti - rischi gravi da un taglio choc delle tasse” : “Il debito italiano ha probabilmente raggiunto i limiti massimi di sostenibilità” e “ha un costo finanziario gigantesco”. Il procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, analizza così il tema al centro della possibile procedura d’infrazione dell’Europa contro l’Italia. La relazione di parificazione del Rendiconto generale dello Stato 2018 elaborata dai magistrati contabili è il passaggio ...