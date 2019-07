La Cassazone ha bocciato il ricorso degli ex parlamentari sui vitalizi 

agi

(Di lunedì 8 luglio 2019) Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura dell'indennità parlamentare eassegni vitalizi per gli ex parlamentari "non possono che essere decise dagli organi dell'autodichia, la cui previsione risponde alla medesima finalità di garantire la particolare autonomia del Parlamento". Lo scrivono le sezioni unite civili della Cassazione, dichiarando inammissibile ilper regolamento preventivo di giurisdizione presentato dal professor Paolo Armaroli, il quale - dopo avere impugnato davanti al Consiglio di Giurisdizione della Camera la delibera del luglio scorso dell'ufficio di presidenza di Montecitorio, per effetto della quale il suo vitalizio da ex parlamentare era stato decurtato del 44,41% - chiedeva che fosse dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario o, in subordine, di quello amministrativo. Con un'ordinanza depositata ...

