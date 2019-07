Juventus - De Ligt | la trattativa sarebbe vicina alla conclusione

De Ligt Juventus - altra svolta : arriva la rivelazione di Raiola! : DE Ligt Juventus- altra svolta nell’affare De Ligt. Secondo quanto riportato da Mino Raiola, procuratore del difensore olandese, ai microfoni di “‘De Telegraaf‘, Juventus e Ajax sarebbero pronte a chiudere l’affare in vista dei prossimi giorni. Accordo raggiunto in maniera totale tra il giocatore e il club bianconero, restano da limare alcuni dettagli tra le […] More

Calciomercato Juventus - de Ligt al rallentatore : possibile arrivo dopo metà luglio : Il Calciomercato della Juventus continua a ruotare tutto intorno a Matthijs de Ligt. Il difensore centrale è il nome più caldo dell’estate della “Vecchia Signora” ma i tifosi, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, dovranno aspettare ancora un po’ di tempo prima di vedere il forte centrale difensivo sbarcare a Torino. La trattativa con l’Ajax procede ma, ad oggi, non si vedono sviluppi così positivi da far intravedere una chiusura ...

Come potrebbe trasformarsi la Juventus con De Ligt e Icardi : La Juventus sta mutando e, se è vero che Napoli ed Inter sono molto attive sul mercato, la Vecchia Signora sembra aver ancora di più allungato la propria distanza dalle concorrenti per la vittoria della Serie A 2019-'20. La presenza di Cristiano Ronaldo è una garanzia che la squadra bianconera vuole investire e vincere anche fuori dall'Italia e i primi arrivi sembrano poter far sognare i tifosi della Vecchia Signora. Centrocampo ok con i nuovi ...

Juventus - De Ligt avrebbe chiamato Sarri : il tecnico colpito dalla mentalità del ragazzo : Per la Juventus questi sono giorni di lavoro e di attesa. Infatti, i bianconeri stanno continuando a trattare per arrivare a Matthijs De Ligt e stanno aspettando il sì definitivo dell'Ajax. Intanto l'olandese avrebbe scelto la Juve e su questo sembrano non esserci più dubbi, tanto che il difensore classe '99 avrebbe telefonato a Maurizio Sarri. Dunque De Ligt avrebbe voluto contattare il tecnico toscano per iniziare a capire quale sarà il gioco ...

Calciomercato Juventus - De Ligt : l’accordo con l'Ajax sarebbe vicino - contatto con Sarri : Il Calciomercato della Juventus si avvicina sempre di più a chiudere una delle operazioni più importanti dell’estate. Mino Raiola, secondo Tuttosport, è in contatto con l’Ajax per limare i dettagli dell’accordo tra i bianconeri e i lancieri per de Ligt. Con il giocatore è già tutto fatto, la prossima settimana sarà con ogni probabilità quella dell’annuncio. Nel frattempo il diciannovenne ha già parlato con Sarri per parlare del nuovo progetto ...

De Ligt alla Juventus : spunta una telefonata a Sarri : Matthijs De Ligt ha chiamato Maurizio Sarri in persona: vuole capire come giocherà la Juventus. Ulteriore segnale di vicinanza…“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, c’è un ulteriore segnale che fa capire la vicinanza tra De Ligt e la Juventus. Il difensore olandese ha chiamato direttamente Maurizio Sarri, per capire come vuole far giocare la Vecchia Signora.Sicuramente si tratta di un segnale da ...

Calciomercato Juventus - Sarri chiama De Ligt : parole decisive : Calciomercato Juventus De Ligt: spunta la telefonata tra il giocatore e il mister bianconero. Tutte le forze bianconere sono ormai concentrate sulla chiusura della trattativa che dovrebbe portare, si spera presto, a Torino il talento olandese Matthijs De Ligt, reduce da una stagione a dir poco colossale con la maglia dell’Ajax ed artefice dell’impresa in Champions […] More

Mercato Juventus : oltre De Ligt. Cessione eccellente per il colpo da sogno : Mercato Juventus – I bianconeri continuano a sperare di riuscire a chiudere il colpo in difesa. La Juventus ha voglia di ringiovanire il reparto arretrato e puntare ancora una volta alla Champions League; rimane viva la trattativa che porta a De Ligt, ma non è l’unico nome in orbita bianconera. Il vero desiderio di Fabio […] More

Calciomercato Juventus : si punta su De Ligt - potrebbero partire Cuadrado e Mandzukic : E' sempre la Juventus ad essere protagonista in questo Calciomercato estivo. La società bianconera non vuole essere "padrona" solo in Italia, dove vince ormai lo scudetto da ben otto anni, ma vuole vincere la Champions League e per farlo c'è bisogno di un organico sempre più importante. E non è un caso che il club si sia mosso con largo anticipo, mettendo a segno due colpi davvero strabilianti come i centrocampisti Rabiot e Ramsey. Elementi che ...

La Juventus vorrebbe avere De Ligt per l'inizio del ritiro che scatterà mercoledì : In questo momento tutte le attenzioni della Juventus sembrano rivolte sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri qualche giorno fa avrebbero fatto una prima offerta all'Ajax da 55 milioni più 10 di bonus. Al momento essa non sembra essere sufficiente e dunque la trattativa va avanti, anche perché la Juve può contare sulla volontà del giocatore che sarebbe quella di trasferirsi a Torino. Adesso resta solo da capire quali saranno le ...

Calciomercato Juventus - Agnelli scatenato : vorrebbe Icardi e De Ligt : Il Calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo. Le squadre italiane hanno iniziato a darsi battaglia per assicurarsi i migliori giocatori sulla piazza. Tra le squadre più attive vi sono sicuramente la Juventus e il Napoli, con i due club italiani pronti a chiudere altri importanti colpi dopo aver già effettuato acquisti di rilievo. La SSC Napoli, dopo aver messo sotto contratto Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, è pronta a rinforzare ...

De Ligt Juventus - sprint bianconero : mossa decisiva di Raiola : DE Ligt Juventus – Giorni caldi sul fronte De Ligt. La trattativa che porta all’olandese nelle ultime ore sembrava aver subito una frenata per via dell’offerta rifiutata dall’Ajax fatta dai bianconeri. I bianconeri però forti dell’accordo con Raiola e col giocatore hanno formulato un’offerta più bassa per poi alzarla, strategia che potrebbe funazionare. La Juventus ci […] More

Calciomercato Juventus - per de Ligt sarebbe pronto il rilancio : più soldi e niente Kean : Continua la trattativa de Ligt per il Calciomercato della Juventus. L’olandese è l’uomo del momento, è il super colpo per la difesa che Sarri e i tifosi aspettano con ansia. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, Paratici sta lavorando, insieme a Mino Raiola, per convincere l’Ajax. La prima offerta è stata rifiutata, la seconda, che con ogni probabilità verrà presentata nei prossimi giorni, potrebbe essere quella giusta. Le voci su un ...