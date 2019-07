Julian Alaphilippe dà spettacolo e vince la terza tappa del Tour de France

Le magiche bollicine di Julian Alaphilippe : tappa e maglia gialla al Tour : Julian Alaphilippe ha vinto la terza tappa del Tour de France 2019, la Binche-Epernay, 214 km. Il francese della Deceuninck - Quick Step è scattato sulla Côte de Mutigny, a 16 chilometri dal termine. Alle sue spalle si è piazzato Michael Matthews staccato di 26 secondi. Julian Alaphilippe è la nuova

Tour de France 2019 - risultato terza tappa : colpo doppio di Julian Alaphilippe! Vittoria in solitaria e maglia gialla per il francese : Era il corridore più atteso e non ha deluso le aspettative, imponendosi con un altro numero da vero fuoriclasse. Julian Alaphilippe fa doppietta nella terza tappa del Tour de France 2019, trionfando in solitaria sul traguardo di Épernay e conquistando anche la maglia gialla. Il 27enne della Deceuninck-Quick Step manda in estasi i tifosi Francesi grazie ad un’azione solitaria partita a oltre 15 km dal traguardo, che gli permette di mettere subito ...

Tour de France 2019 : Julian Alaphilippe pronto a fare incetta di tappe. Diverse occasioni per il fenomeno francese : “Julian è un corridore imprevedibile e già nella prima settimana ci sono delle tappe che gli piacciono molto” così presenta la propria stella il direttore sportivo Tom Steels, della Deceunick Quick-Step. Sabato prenderà il via da Bruxelles il Tour de France numero 106 e Julian Alaphilippe è pronto a dar spettacolo davanti al pubblico di casa: sarà lui uno dei corridori che infiammerà di più le folle transalpine. Sarà la terza ...

Giro del Delfinato 2019 : Julian Alaphilippe trionfa al photofinish - terzo un ottimo De Marchi : Giornata di transizione al Giro del Delfinato 2019: oggi è andata in scena la sesta tappa, da Saint-Vulbas a Saint-Michel-de-Maurienne, frazione molto interessante con un percorso insidioso, ricco di salite, che però non ha visto il gruppo darsi battaglia. Protagonisti dunque i tre fuggitivi della prima ora: hanno preso da subito un margine cospicuo, andandosi a giocare il successo. A trionfare è stato il padrone di casa Julian Alaphilippe che ...

Ciclismo : Julian Alaphilippe rinnova il contratto con la Deceuninck – Quick-Step fino al 2021 : E si continuerà fino al 2021: è questa la notizia che arriva dal fronte Deceuninck – Quick-Step relativamente al rapporto della compagine belga di Ciclismo con il campione francese Julian Alaphilippe. Il “Moschettiere” ha infatti firmato il rinnovo dell’accordo con il team di Patrick Lefevere, dando seguito ad una storia che dura già da 5 stagioni, visto che Alaphilippe passò professionista nel 2014 proprio grazie a ...