Jeans | la storia di un capo icona

(Di lunedì 8 luglio 2019) Isono unpresente praticamente nel guardaroba di tutti… ma da dove vengono? Qual è la loro? Eccola qui. Sarò super sintetica, perchè ci sarebbe da parlarne per un pezzo! Ilè davvero unsorprendente., ladi un: forse non tutti sanno che… …che ilviene dall’Italia! Il termine “blue” deriva da una storpiatura di bleu de Gênes, ossia blu di Genova in francese. Questo perchè a Genova si produceva una tela blu molto robusta che veniva usata per confezionare i sacchi per le vele delle navi. Il termine denim invece deriva da de Nîmes, dal nome di una città francese dove veniva prodotto questo stesso tessuto. L’intuizione geniale di usale questa tela per produrre capi di abbigliamento venne a Levi Strauss, che la usò per realizzare pantaloni resistenti e robusti adatti ai cercatori ...

